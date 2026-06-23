सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला क्रिकेटर कौन? 12 साल की प्लेयर के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड महिला क्रिकेटर के नाम पर दर्ज है, जिनका नाम सज्जिदा शाह (Sajjida Shah) है. पाकिस्तानी खिलाड़ी सज्जिदा ने 12 साल 171 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. इसके साथ यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर के नाम पर दर्ज है.

सज्जिदा ने 23 जुलाई 2000 को आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले गए वनडे के जरिए अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला था. इसके सिर्फ 7 दिन बाद आयरलैंड के ही खिलाफ पाक खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू किया. वह पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाली खिलाड़ी रहीं.

बता दें कि सज्जिदा का जन्म 03 फरवरी 1988 को हुआ था. 12 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली सज्जिदा ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इस दौरान उनकी उम्र तकरीबन सिर्फ 22 साल की थी. वह 2009 में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेले गए महिला वर्ल्ड कप का हिस्सा थीं.

नहीं टूट सकता सज्जिदा शाह का रिकॉर्ड

आपको बता दें कि सज्जिदा शाह का सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला कभी नहीं टूट सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीसी ने नियम बना दिया है, जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना चाहिए. इसी नियम के चलते वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने के लिए इंतजार करना पड़ा.

सज्जिदा शाह का अंतर्राष्ट्रीय करियर

सज्जिदा शाह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट का क्रिकेट खेला. उन्होंने करियर में 2 टेस्ट, 60 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट की 3 पारियों में उन्होंने 100 रन बनाए. वनडे की 59 पारियों में उन्होंने 863 रन स्कोर किए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है. वही गेंदबाजी करते हुए 51 विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 8 पारियों में सज्जिदा ने 86 रन बनाए और 5 पारियों में 3 विकेट अपने नाम किए.

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