विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे साहिबजादा फरहान, 12 साल से कयाम

Sahibzada Farhan Chance To Break Virat Kohli World Record: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है. हाल ही में कोलंबो में नामीबिया के खिलाफ अहम मैच में साहिबजादा ने नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 58 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 4 छक्के जड़े. साहिबजादा फरहान की इस दमदार पारी की वजह से पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रही. अब सुपर 8 में पाकिस्तान को 3 मैच और खेलना है. इस दौरान साहिबजादा फरहान के पास विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा.

टी20 वर्ल्ड कप शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चार मैच में अब तक कुल 220 रन बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले अहमद शहजाद ने 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था. फरहान फिलहाल इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है. इसी के साथ साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब हैं.

विराट कोहली का खतरे में वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में फिलहाल भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट ने 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 319 रन बनाए थे. फरहान अब इस लिस्ट में कोहली को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं. साहिबजादा फरहान को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 100 रनों की जरूरत है. सुपर 8 में अगर फरहान अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं, तो वो न सिर्फ विराट को पीछे छोड़ सकते हैं, बल्कि एक ही एडिशन में 320+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं.

साहिबजादा फरहान का सुपर-8 में इन टीमों से होगा सामना

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, जहां साहिबजादा फरहान को श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कुल तीन मैच खेलने का मौका मिलेगा. ऐसे में साहिबजादा फरहान अगर 2 बड़ी पारी भी खेलते हैं, तो वे विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 300+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो इस लिस्ट में विराट के अलावा तिलकरत्ने दिलशान, बाबर आजम और महेला जयवर्धने का नाम भी शामिल है.