पाकिस्तानी प्लेयर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. एक तरफ सलमान आगा 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते घूम रहे हैं. अब सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाकर ऐसा सेलिब्रेशन किया है, जिसके कारण भारतीय फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने दबाव भरे मैच में 34 गेंद में फिफ्टी पूरी की. पचासा जड़ने के बाद उन्होंने बल्ले को बंदूक बनाकर सेलिब्रेट किया.

साहिबजादा फरहान के इस सेलिब्रेशन पर बवाल मचना तय है. उनका ये सेलिब्रेशन ऐसे समय में आया है, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय लोगों में रोष है. एक तरफ भारतीय फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी फैंस उनके सेलिब्रेशन की तारीफ कर रहे हैं.

Sahibzada Farhan celebrating his fifty 😂😭🤣 pic.twitter.com/dmj0APwFyM — Taimoor Zaman (@taimoor_ze) September 21, 2025

साहिबजादा फरहान ने एशिया कप के 2 मैचों में साबित कर दिया है कि उन्हें टीम इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है. ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ उन्होंने 40 रन बनाए थे और अब अगले ही मैच में उन्होंने दमदार फिफ्टी लगा दी है. इस अर्धशतक में अभिषेक शर्मा का भी बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने पहले ही ओवर में फरहान का कैच टपका दिया था. उस समय फरहान का खाता भी नहीं खुला था.

फिफ्टी लगाने तक साहिबजादा फरहान को मैच में कुल 3 जीवनदान मिले. उनके 2 कैच अभिषेक शर्मा ने छोड़े, जबकि कुलदीप यादव ने भी उनका एक कैच छोड़ा.

साहिबजादा फरहान ने साल 2018 में ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था, लेकिन 3 मैचों में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था. उसके 6 साल बाद यानी 2024 में उनकी पाक टीम में वापसी हुई. वापसी के बाद उनका प्रदर्शन मिलाजुला रहा है, लेकिन उन्हें लगातार पाक टीम में बतौर ओपनर मौके मिलते रहे हैं.

