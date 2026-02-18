हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sahibzada Farhan Century: साहिबजादा फरहान ने शतक जड़ रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Sahibzada Farhan Century: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में ऐतिहासिक शतक जड़ा. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए.

By : शिवम | Updated at : 18 Feb 2026 05:07 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वह टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 11 चौके जड़े. पाकिस्तान इस मैच को जीतकर सुपर-8 में क्वालीफाई कर लेगी, लेकिन अगर हारी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

पाकिस्तान के लिए ये करो या मरो मुकाबला है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा है. साहिबजादा फरहान के आलावा सलमान अली आगा ने 38 और शादाब खान ने 36 रनों की छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली.

साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इससे पहले पाकिस्तान के लिए सिर्फ अहमद शहजाद ने ही शतक लगाया था, अब इस लिस्ट में साहिबजादा का नाम भी जुड़ गया है. फरहान भारत के खिलाफ पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन आज नामीबिया के खिलाफ 100 रन बनाकर अच्छी वापसी की.

बता दें कि ये साहिबजादा फरहान का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला शतक है, इससे पहले खेले 42 मैचों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 80 रन का था. इसके आलावा उन्होंने टी20 फॉर्मेट (लीग क्रिकेट/डोमेस्टिक) में 6 शतक लगाए हैं.

पाकिस्तान के लिए करो या मरो मुकाबला

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सुपर-8 में क्वालीफाई करने के लिए हर हाल में नामीबिया को हराना है. क्योंकि अगर नामीबिया जीता तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा. पाक और यूएसए टीम के 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट यूएसए का काफी बेहतर है.

ग्रुप ए से टीम इंडिया सुपर-8 में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी है. ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्वालीफाई किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है. वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ग्रुप सी से और डी से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर-8 राउंड में क्वालीफाई किया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 18 Feb 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup Record PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Sahibzada Farhan Pakistan Vs Namibia
