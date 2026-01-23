शुभमन गिल (Shubman Gill) को अक्टूबर 2025 में भारत का वनडे कप्तान बनाया गया था. गिल ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को रिप्लेस करते हुए कप्तानी की बागडोर संभाली थी. हालांकि गिल को बतौर कप्तान शुरुआती 2 वनडे सीरीज में हार का सामना पड़ा, जिसके बाद उनको कप्तानी से 'बर्खास्त' करके रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की मांग तेज हो गई.

दरअसल टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने अवाजा उठाते हुए कहा कि गिल को हटाकर रोहित को दोबारा वनडे का कप्तान बनाया जाना चाहिए. इसके अलावा उनका यह भी मानना है कि रोहित शर्मा कप्तानी के लिहाज से गिल की तुलना में काफी बेहतर हैं. मनोज तिवारी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया को मिली हार के बाद इस बारे में बात की.

अब भी वक्त है सुधार का

इंसाइडस्पोर्ट्स से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, "मैं कह रहा हूं कि अब भी सुधार का वक्त है. यह वर्ल्ड कप के बारे में है. हम कोई द्विपक्षीय सीरीज या फिर रैंडम टूर्नामेंट खेलने नहीं जा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने की क्या जरूरत थी? मुझे यकीन है कि अगर रोहित अब भी वनडे में कप्तानी कर रहे होते, तो नतीजा (न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का) दूसरा होता, क्योंकि जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो मुझे लग रहा था कि टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है."

शुभमन गिल से रोहित शर्मा बहुत बेहतर

मनोज तिवारी ने आगे कहा, "रोहित अब भी गिल से थोड़े नहीं बल्कि बहुत बेहतर हैं. इसलिए वह इतने सफल कप्तान हैं. आप गिल की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि दोनों की कप्तानी की तुलना करिए."

उन्होंने आगे कहा, "अगर रोहित कप्तान बनते हैं, तो जीतने की कितनी उम्मीद होगी? और अगर गिल कप्तान रहते हैं, तो जीतने की उम्मीद कितनी होगी? मुझे लगता है कि हर कोई कहेगा कि अगर रोहित कप्तान होंगे, तो फिर वर्ल्ड कप जीतने के 85 से 90 फीसद चांस होंगे."