पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम

पुरुष क्रिकेट की बात आती है तो भारतीय टीम ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. वहीं भारत की महिलाओं ने 2025 में पहली बार विश्व कप ट्रॉफी उठाई है. इस समय भारत वनडे क्रिकेट में विश्व की नंबर-1 टीम है. ऐसे ही, जब बात एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने की आती है, तो पुरुष और महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं. पुरुषों के क्रिकेट में 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो वहीं महिला क्रिकेट में 'लेडी तेंदुलकर' के नाम से मशहूर मिताली राज ने ये कारनामा किया है. यहां हम आपको बताएंगे कि दोनों खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं?

सचिन तेंदुलकर ने पुरुष वनडे क्रिकेट में बनाए कितने रन?

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर 24 सालों का रहा, इस दौरान उन्होंने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए. पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है. सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 463 वनडे मैच में 18,426 रन बनाए. जिसमें उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक जड़े. वहीं तेंदुलकर वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर हैं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में नाबाद 200 रन बनाए थे. सचिन ने न केवल भारत में, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके खेल ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया. इस वजह से उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है.

मिताली राज ने महिला वनडे क्रिकेट में बनाए कितने रन?

महिला क्रिकेट में मिताली राज का खास योगदान और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. जिस वजह से उन्हें महानतम बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और मिताली को "भारतीय महिला क्रिकेट की लेडी तेंदुलकर" भी कहा जाता है. मिताली राज महिला वनडे क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. मिताली ने 1999 से 2022 तक चले अपने लंबे करियर में 211 पारियों में 50.68 की शानदार औसत से कुल 7,805 रन बनाए. जिसमें उन्होंने 7 शतक और 64 अर्धशतक भी जड़े. मिताली ने लंबे समय तक भारतीय महिला टीम की कप्तानी की और कई विश्व कप में टीम का नेतृत्व किया. इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी मिताली के नाम है, जो 10,868 रन है. संन्यास के बाद भी, उनकी लेगेसी नई पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों, अब तक प्रेरित कर रही है.