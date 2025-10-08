सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने डॉग्स के साथ खूब मस्ती कर रही हैं. वीडियो में उनके साथ सानिया चंडोक भी हैं, दोनों अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे हैं और खूब एन्जॉय कर रहे हैं. सानिया की कुछ दिन पहले ही सारा के भाई अर्जुन तेंदुलकर के साथ सगाई हुई है, दोनों बचपन के दोस्त हैं.

सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे सारा ने एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसमें एक जगह सारा कुत्ते की पूंछ बनाकर कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं, तो कभी उस डॉग को लाड करती हुई दिख रही हैं. ऐसा नहीं है कि अर्जुन और सानिया की सगाई के बाद ही सारा और सानिया चंडोक की दोस्ती हुई है, बल्कि दोनों काफी सालों से एक दूसरे को जानती हैं और अच्छी दोस्त हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar)

कई सालों से दोस्त हैं सानिया और सारा तेंदुलकर

सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक कई सालों से एक दूसरे को जानती हैं. दोनों दुबई, ऑस्ट्रेलिया में कई बार एक साथ ट्रिप पर जा चुके हैं. बता दें कि 2 महीने पहले अगस्त में ही सानिया की सगाई अर्जुन तेंदुलकर के साथ हुई है. सचिन तेंदुलकर ने जब से इसकी पुष्टि की तब से लोग उनके बारे में भी जानंना चाह रहे हैं.

उम्र में अर्जुन से बड़ी हैं सानिया चंडोक?

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिता की तरह एक क्रिकेटर हैं, वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम में शामिल हैं. अर्जुन का जन्म 24 सितंबर, 1999 को हुआ, उन्होंने पिछले महीने अपना 26वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. सानिया चंडोक उम्र में अर्जुन से बड़ी हैं. रिपोर्ट के अनुसार उनका जन्म 23 जून, 1998 को हुआ था. यानी वह अभी 27 साल की हैं.