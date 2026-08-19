सचिन तेंदुलकर की बहू सानिया चंडोक ने हासिल की खास उपलब्धि, अब इस काम में बनाई पहचान

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के परिवार से एक खास खबर सामने आई है. सचिन तेंदुलकर की बहू और अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक नई उपलब्धि हासिल की है. सानिया अब सर्टिफाइड वेटरनरी टेक्नीशियन बन गई हैं. उन्होंने Worldwide Veterinary Service यानी WVS के ABC Programme के जरिए वेटरनरी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट हासिल किया है. सानिया ने सोशल मीडिया पर अपनी इस उपलब्धि को शेयर किया है. उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वह एक जानवर की देखभाल करती नजर आ रही हैं. उनकी इस पोस्ट से साफ है कि जानवरों के प्रति उनका लगाव अब सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने इसी क्षेत्र में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हासिल की है.

जानवरों की देखभाल करते नजर आईं सानिया

सानिया की शेयर की गई तस्वीर में वह क्लीनिकल माहौल में एक कुत्ते की जांच और देखभाल करती दिखाई दे रही हैं. वेटरनरी टेक्नीशियन के तौर पर उनकी ट्रेनिंग का फोकस जानवरों की सेहत और उनकी देखभाल से जुड़ी बुनियादी मेडिकल प्रक्रियाओं पर है. जानकारी के मुताबिक, सानिया ने WVS के ABC Programme के जरिए यह सर्टिफिकेशन हासिल किया है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने जानवरों की देखभाल के क्षेत्र में अपनी प्रोफेशनल पहचान की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है.

परिवार ने भी जताया प्यार

सानिया की इस उपलब्धि वाली पोस्ट पर उनके फॉलोअर्स ने जमकर प्यार बरसाया. खास बात यह रही कि उनके परिवार के सदस्यों ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. अर्जुन तेंदुलकर की बहन और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने सानिया की पोस्ट को लाइक किया. सचिन तेंदुलकर की बहन ने भी उनकी पोस्ट को पसंद किया. सानिया की यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया से अलग अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने का रास्ता चुना है. तेंदुलकर परिवार का नाम क्रिकेट से जुड़ा रहा है, लेकिन सानिया ने जानवरों की देखभाल के क्षेत्र में कदम बढ़ाकर अपनी अलग दिशा तय की है. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आ रही तस्वीर उनके इस नए प्रोफेशन की झलक देती है. सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद सानिया अब वेटरनरी टेक्नीशियन के तौर पर जानवरों की सेहत और देखभाल से जुड़े काम में आगे बढ़ रही हैं.

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