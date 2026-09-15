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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत

अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में परिवार संग पहुंचे सचिन तेंदुलकर, साड़ी में सारा दिखीं बेहद खूबसूरत

अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे. अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया और उनकी बहन सारा तेंदुलकर साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Sep 2026 08:55 AM (IST)
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गणेश चतुर्थी 2026 के मौके पर अंबानी परिवार ने गणपति बप्पा का बड़े धूम-धाम से स्वागत किया. 14 सितंबर को 'एंटीलिया' में हुए इस कार्यक्रम में अंबानी परिवार ने कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया था. सोशल मीडिया पर अंबानी गणपति सेलिब्रेशन की कई वीडियो छाई हुई हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर का वीडियो भी है. सचिन अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, सारा तेंदुलकर और उनकी भाभी सानिया चंडोक साड़ी में बहुत खूबसूरत नजर आईं.

अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की भी कई बड़ी हस्तियां आईं. गणेश पूजा में सलमान खान, सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, करीना कपूर समेत कई सेलिब्रिटी नजर आए. सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ 'एंटीलिया चा राजा' के दर्शन को पहुंचे. सचिन ने लाल रंग का और अर्जुन तेंदुलकर नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था.

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सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर हल्के हरे रंग की साड़ी पहनकर आई थी. अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक पिंक रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई. फोटो खिंचवाने के दौरान सारा ने सानिया को बुलाकर अपने पास खड़ा होने के लिए कहा. बता दें कि ननद-भाभी के बीच अच्छा बॉन्ड भी है.

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'एंटीलिया' पहुंचे सलमान खान का लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. हल्के नीले रंग की चेक शर्ट और व्हाइट-वॉश डेनिम जींस पहने सलमान ने बंदाना पहना था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Sep 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Sara Tendulkar Ganesh Chaturthi
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