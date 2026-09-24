'तुम हमेशा मेरे बेबी ब्रदर...', बहन सारा ने यूं दी अर्जुन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई

अर्जुन तेंदुलकर आज अपना 27वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनका जन्म 24 सितंबर, 1999 को हुआ था. वह क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, जो IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. फ्रेंचाइजी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सारा तेंदुलकर ने अपने भाई के लिए एक स्पेशल संदेश भेजा.

अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं. उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए की थी. पिछले संस्करण से पहले वह ट्रेड के जरिए लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए थे. फ्रेंचाइजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सारा तेंदुलकर ने अर्जुन के लिए कहा कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन हमेशा मेरे बेबी ब्रदर ही रहोगे.

क्या बोलीं सारा तेंदुलकर

सारा तेंदुलकर ने कहा, "उस शख्स को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जो तब से मुझे परेशान कर रहा है जब से मुझे याद है. लेकिन फिर भी वो मेरा फेवरेट बना हुआ है. फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा मेरे बेबी ब्रदर ही रहोगे. तुम्हारे सफर को देखना शानदार रहा. तुम्हारी मेहनत, लगन और सबसे जरुरी जिस तरह के तुम इंसान हो, तुम पर मुझे बहुत गर्व होता है."

Hey Arjun, someone has a special birthday wish for you ❤️💙 pic.twitter.com/3YOwHW76Go — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) September 24, 2026

सचिन तेंदुलकर ने यूं किया 'विश'

सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन और सारा तेंदुलकर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "जैसे तुम हो, तुम्हे वैसा बनते हुए देखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक रहा है. जन्मदिन की शुभकामनाएं अर्जुन, तुम हमेशा ऐसे ही बने रहना."

अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट करियर

अर्जुन तेंदुलकर ने 2023 और 2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कुल 5 मैच खेले, जिसमें 3 विकेट लिए. पिछले सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें आखिरी मैच में खिलाया, इससे पहले टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी. उस 1 मुकाबले में उन्होंने 1 विकेट लिया था.

मुंबई के लिए डोमेस्टिक खेल चुके अर्जुन तेंदुलकर अब गोवा टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट लिए हैं. 24 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 26 विकेट हैं.

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