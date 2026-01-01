6 गेंद में 6 छक्के और MI केप टाउन पस्त, SAT20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स का तूफानी शो
SA20 लीग में मुंबई इंडियंस केप टाउन को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी.प्रिटोरिया कैपिटल्स के डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ते हुए ऐसा तूफान मचाया कि मुंबई की गेंदबाजी बिखर गई.
साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में खेला गया यह मुकाबला टी20 क्रिकेट के सबसे यादगार मैचों में शामिल हो गया. मुंबई इंडियंस केप टाउन और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच हुए इस मैच में बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया, जिसे देखकर फैंस दंग रह गए. खास तौर पर आखिरी ओवरों में जो हुआ, उसने मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया.
आखिरी ओवरों में बरपा बल्लेबाजों का कहर
मैच का टर्निंग पॉइंट 18वां और 19वां ओवर साबित हुआ. डेवाल्ड ब्रेविस ने 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़कर संकेत दे दिए थे कि अगले ओवर में कुछ बड़ा होने वाला है. इसके बाद 19वें ओवर में शेरफेन रदरफोर्ड ने मोर्चा संभाला और पहली चार गेंदों पर चार छक्के जड़ दिए. इस तरह लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगे और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए.
ब्रेविस-रदरफोर्ड की विस्फोटक साझेदारी
डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड ने मिलकर सिर्फ 28 गेंदों में 83 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी. ब्रेविस ने 270 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 13 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए. इस दौरान उनके बल्ले से चार छक्के और 1 चौका निकला. वहीं रदरफोर्ड और भी खतरनाक अंदाज में दिखे. उन्होंने 15 गेंदों पर 47 रन ठोके और उनका स्ट्राइक रेट 300 के पार चला गया. दोनों की बल्लेबाजी के आगे मुंबई की गेंदबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई.
इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी की बदौलत प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 20 ओवर में 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. आखिरी ओवरों में तेजी से बने रनों ने मुंबई इंडियंस के लिए लक्ष्य को लगभग नामुमकिन बना दिया.
लक्ष्य का पीछा करते हुए बिखरी मुंबई
221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस केप टाउन की शुरुआत ही बेहद खराब रही. लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. पूरी टीम 135 रन पर सिमट गई और मुकाबला पूरी तरह एकतरफा साबित हुआ.प्रिटोरिया कैपिटल्स ने यह मुकाबला 85 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया.
Source: IOCL