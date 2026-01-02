क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता. कभी कोई गेंद मैच पलट देती है तो कभी एक खिलाड़ी पूरी कहानी बदल देता है. SA20 लीग 2025-26 के 9वें मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जहां एक खिलाड़ी ने बल्ले, गेंद और ग्लव्स—तीनों से ऐसा कमाल किया कि फैंस उसे “सुपरमैन” कहने लगे. यह खिलाड़ी हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के डेनोवन फरेरा, जिन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी.

सुपर ओवर में पहुंचा मुकाबला

जोबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच यह मैच आखिरी गेंद तक खिंचा. 20-20 ओवरों के खेल के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया. ऐसे हाई प्रेशर मैच में जहां बड़े-बड़े नाम दबाव में आ जाते हैं, वहां फरेरा हर विभाग में टीम के लिए ढाल बनकर खड़े नजर आए.

फरेरा की तूफानी बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी की बात करें तो फरेरा ने बेहद कम समय में मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने महज 10 गेंदों पर नाबाद 33 रन ठोक दिए. इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका जड़ा. उनका स्ट्राइक रेट 330 का रहा, जिसने डरबन के गेंदबाजों की लाइन-लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी. फरेरा की इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत जोबर्ग सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

गेंदबाजी में भी दिखाया दम

इसके बाद फरेरा ने गेंद से भी जिम्मेदारी निभाई. उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 1 अहम विकेट हासिल किया. उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने डरबन के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. हालांकि विरोधी टीम किसी तरह मुकाबले को टाई कराने में सफल रही.

विकेट के पीछे गेम चैंजिंग रनआउट

मैच जब सुपर ओवर में पहुंचा तो फरेरा का रोल खत्म नहीं हुआ. इस बार वह विकेट के पीछे नजर आए. कीपिंग करते हुए उन्होंने शानदार फुर्ती दिखाई और एक बेहद अहम रनआउट किया. इसी रनआउट के चलते डरबन की टीम सुपर ओवर में बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और जोबर्ग को सिर्फ 6 रनों का लक्ष्य मिला. इस छोटे लक्ष्य को जोबर्ग ने आसानी से हासिल कर लिया और जीत अपने नाम कर ली.

फरेरा को मिला प्लेयर्स ऑफ द मैच

एक ही मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी, किफायती गेंदबाजी और निर्णायक कीपिंग- फरेरा का यह ऑलराउंड प्रदर्शन SA20 लीग के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया. इसी शानदार योगदान के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. फरेरा की बदौलत जोबर्ग सुपर किंग्स ने टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक भी पूरी की और साफ कर दिया कि जब टीम के पास ऐसा “सुपरमैन” हो, तो कोई भी मुकाबला मुश्किल नहीं.