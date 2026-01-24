हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैपिटल्स और सनराइजर्स के बीच SA20 का फाइनल मुकाबला, जानिए कब-कहां देखें लाइव

कैपिटल्स और सनराइजर्स के बीच SA20 का फाइनल मुकाबला, जानिए कब-कहां देखें लाइव

SA20 2026 Final Live Streaming: SA20 का फाइनल मैच प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा. जानिए मैच कब, कितने बजे शुरू होगा. भारत में इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग एसए20 के चौथे संस्करण (SA20 2026) का फाइनल मुकाबला प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच होगा. बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स हर बार लीग के फाइनल में पहुंची है, टीम लगातार 2 बार चैंपियन बनी है. प्रिटोरिया कैपिटल्स लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, जो अपने पहले खिताब के लिए रविवार को खेलने उतरेगी. जानिए मैच कितने बजे शुरू होगा, इसका लाइव प्रसारण भारत में कहां पर होगा.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेल रहे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. डिकॉक ने 10 पारियों में 372 रन बनाए हैं. प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 317 रन बनाए हैं.

प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान केशव महाराज अपनी टीम के लिए इस संस्करण (SA20 2026) में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 11 मैचों में 11 विकेट चटकाए. एनरिक नॉर्खिया सनराइजर्स ईस्टर्न केप के टॉप विकेट टेकर हैं, जो 17 विकेट ले चुके हैं.

प्रिटोरिया कैपिटल्स स्क्वॉड

आंद्रे रसेल, केशव महाराज (कप्तान), लिजाद विलियम्स, रॉस्टन चेस, तयमल मिल्स, विहान लुब्बे, शाई होप (विकेटकीपर), लुंगी एनगिडी, सिबनेलो मखान्या, कीथ डडगिन, जुनैद दाऊद, शेरफेन रदरफोर्ड, गिडियन पीटर्स, कोडी युसूफ, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), विल स्मीड, ब्राइस पार्सन्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कोनोर एस्टरहुइज़ेन, मीका-ईल प्रिंस.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप स्क्वॉड

एडम मिल्ने, लुईस ग्रेगरी, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), क्रिस वुड, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), पैट्रिक क्रुगर, एनरिक नॉर्खिया, सेनुरन मुथुसामी, क्रिस ग्रीन, लुथो सिपामाला, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, थरिंदु रतनायके, मिशेल वान बुरेन, बेयर्स स्वानपोएल, मार्को जानसेन, ट्रिस्टन स्टब्स (कप्तान, विकेटकीपर), जॉर्डन हरमन, जेम्स कोल्स, अल्लाह ग़ज़नफ़र, जे पी किंग, क्रिस्टोफ़र किंग.

SA20 फाइनल कब-कहां खेला जाएगा?

एसए20 का खिताबी मुकाबला रविवार, 25 जनवरी को भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कहां देखें SA20 के फाइनल का लाइव प्रसारण?

प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच एसए20 के फाइनल का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

SA20 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर एसए20 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
South Africa T20 League SA20 Sunrisers Eastern Cape Pretoria Capitals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
Advertisement

वीडियोज

America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
AIMIM पार्षद सहर शेख ने बयान पर मांगी माफी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, 'चिंता इस बात की है...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
King Release Date: 'किंग' की रिलीज डेट कंफर्म, इसी साल क्रिसमस पर आएगी शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
हेल्थ
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
आवाज में हो रहा बदलाव तो हल्के में न लें, इन डेंजरस बीमारियों का मिलता है सिग्नल
यूटिलिटी
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget