कैपिटल्स और सनराइजर्स के बीच SA20 का फाइनल मुकाबला, जानिए कब-कहां देखें लाइव

साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग एसए20 के चौथे संस्करण (SA20 2026) का फाइनल मुकाबला प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच होगा. बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स हर बार लीग के फाइनल में पहुंची है, टीम लगातार 2 बार चैंपियन बनी है. प्रिटोरिया कैपिटल्स लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, जो अपने पहले खिताब के लिए रविवार को खेलने उतरेगी. जानिए मैच कितने बजे शुरू होगा, इसका लाइव प्रसारण भारत में कहां पर होगा.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेल रहे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. डिकॉक ने 10 पारियों में 372 रन बनाए हैं. प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 317 रन बनाए हैं.

प्रिटोरिया कैपिटल्स के कप्तान केशव महाराज अपनी टीम के लिए इस संस्करण (SA20 2026) में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 11 मैचों में 11 विकेट चटकाए. एनरिक नॉर्खिया सनराइजर्स ईस्टर्न केप के टॉप विकेट टेकर हैं, जो 17 विकेट ले चुके हैं.

प्रिटोरिया कैपिटल्स स्क्वॉड

आंद्रे रसेल, केशव महाराज (कप्तान), लिजाद विलियम्स, रॉस्टन चेस, तयमल मिल्स, विहान लुब्बे, शाई होप (विकेटकीपर), लुंगी एनगिडी, सिबनेलो मखान्या, कीथ डडगिन, जुनैद दाऊद, शेरफेन रदरफोर्ड, गिडियन पीटर्स, कोडी युसूफ, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), विल स्मीड, ब्राइस पार्सन्स, डेवाल्ड ब्रेविस, कोनोर एस्टरहुइज़ेन, मीका-ईल प्रिंस.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप स्क्वॉड

एडम मिल्ने, लुईस ग्रेगरी, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), क्रिस वुड, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), पैट्रिक क्रुगर, एनरिक नॉर्खिया, सेनुरन मुथुसामी, क्रिस ग्रीन, लुथो सिपामाला, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, थरिंदु रतनायके, मिशेल वान बुरेन, बेयर्स स्वानपोएल, मार्को जानसेन, ट्रिस्टन स्टब्स (कप्तान, विकेटकीपर), जॉर्डन हरमन, जेम्स कोल्स, अल्लाह ग़ज़नफ़र, जे पी किंग, क्रिस्टोफ़र किंग.

SA20 फाइनल कब-कहां खेला जाएगा?

एसए20 का खिताबी मुकाबला रविवार, 25 जनवरी को भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कहां देखें SA20 के फाइनल का लाइव प्रसारण?

प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच एसए20 के फाइनल का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

SA20 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर एसए20 के फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.