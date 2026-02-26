हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA vs WI Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसे मिलेगी मदद? पढ़ें SA vs WI की पूरी पिच रिपोर्ट

SA vs WI Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसे मिलेगी मदद? पढ़ें SA vs WI की पूरी पिच रिपोर्ट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर8 मुकाबले में अपराजेय लय में चल रही साउथ अफ्रीका और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने होंगी.यह हाईवोल्टेज मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

SA vs WI Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में गुरुवार को बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. अपराजेय लय में चल रही साउथ अफ्रीका और आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने होंगी. मैच का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जहां की पिच को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

कैसा है पिच का मिजाज?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है. इस पिच पर बल्लेबाज और गेंदबाज- दोनों को फायदा हो सकता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है, जिससे शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने की संभावना रहती है. वहीं, मैच आगे बढ़ने पर स्पिनर्स भी खेल में आ सकते हैं.

पिच पर अच्छे बाउंस की वजह से बल्लेबाज शॉट खेलने में सहज महसूस करते हैं. अगर कोई बल्लेबाज सेट हो जाए, तो बड़े शॉट लगाना मुश्किल नहीं होता. यही कारण है कि यहां हाई-स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं.

आंकड़े क्या कहते हैं?

टी20 फॉर्मेट की बात करें तो इस मैदान पर अब तक 16 टी20 भिड़ंत हो चुकी है. इनमें से 11 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम सफल रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पिच का औसत स्कोर करीब 174 रन रहा है, जो बताता है कि यहां प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया जा सकता है.

इन आंकड़ों को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है. खासकर नॉकआउट जैसे दबाव वाले मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

किसका पलड़ा भारी?

वेस्टइंडीज के पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हाल के मुकाबलों में बेहद प्रभावशाली रही है. ऐसे में यह टक्कर बल्लेबाजी बनाम गेंदबाजी की दिलचस्प जंग साबित हो सकती है. कुल मिलाकर, अहमदाबाद की पिच पर संतुलित मुकाबले की उम्मीद है. जो टीम हालात के मुताबिक बेहतर रणनीति अपनाएगी, वही जीत के करीब पहुंचेगी.

दोनों टीमों के स्क्वाड

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नार्किया, क्वेना मफाका, जॉर्ज लिंडे, जेसन स्मिथ. 

Published at : 26 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad SA Vs WI Narendra Modi Stadium Super 8 Pitch Report T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
SA vs WI Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसे मिलेगी मदद? पढ़ें SA vs WI की पूरी पिच रिपोर्ट
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसे मिलेगी मदद? पढ़ें SA vs WI की पूरी पिच रिपोर्ट
क्रिकेट
IND vs ZIM live streaming: कब कितने बजे से खेला जाएगा भारत जिम्बाब्वे का मैच, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
कब कितने बजे से खेला जाएगा आज भारत जिम्बाब्वे का मैच, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल
क्रिकेट
Pakistan Qualification Scenario For Semi-Final: पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा कैलकुलेशन समझिए, जानिए कितने रनों से चाहिए जीत
अभी खत्म नहीं हुई उम्मीद, टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा पाकिस्तान अगर...
क्रिकेट
IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ आज क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कौन-कौन हो सकता है बाहर
जिम्बाब्वे के खिलाफ आज क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कौन-कौन हो सकता है बाहर
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News
NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
‘वो बहुत अच्छे इंसान हैं', स्मृति को धोखा देने के आरोपों के बीच डेजी शाह ने की पलाश मुच्छल की तारीफ
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget