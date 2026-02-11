टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच का नतीजा दूसरे सुपर ओवर में निकला. 188 रनों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी की. पूरे मैच में कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक टीम का पलड़ा भारी है, हर गेंद रोमांच से भरी हुई थी. इसे इस संस्करण में अभी तक का सबसे रोमांचक मैच कहा जा सकता है. अफगानिस्तान को अंतिम ओवर में 13 रन चाहिए थे और उनके 9 विकेट गिर चुके थे. तब अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर नूर अहमद कैच आउट हो गए, लेकिन यहां मैच खत्म नहीं हुआ बल्कि असली रोमांच तो यहीं से शुरू हुआ. ये नो बॉल निकली.

फ्री हिट पर गिरा अफगानिस्तान का 10वां विकेट

अफगानिस्तान को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे. लेकिन सिर्फ एक विकेट हाथ में था. नूर अहमद स्ट्राइक पर थे. आखिरी ओवर कगिसो रबाडा के हाथों में दिया गया. पहली ही गेंद पर नूर अहमद कैच आउट हो गए, तो लगा कि मैच खत्म हो गया. लेकिन ये नो बॉल थी.

इसके बाद वाइड और पहली लीगल गेंद डॉट. दूसरी लीगल गेंद पर नूर अहमद ने छक्का जड़ दिया. तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद पर नूर अहमद ने 2 रन दौड़कर लिए. लेकिन चौथी गेंद भी नो बॉल थी, जिसके बाद लगा कि अब मैच अफगानिस्तान की झोली में आ गया. अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे. फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज बोल्ड या कैच आउट नहीं होते, लेकिन फजलहक फारुख यहां दूसरे रन के प्रयास में रन आउट हो गए. इस तरह मैच सुपर ओवर में पहुंच गया.

पहला सुपर ओवर भी हुआ टाई

सुपर ओवर में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरी. यहां बता दें कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, वो सुपर ओवर में पहले गेंदबाजी करती है. इसके बाद भी सुपर ओवर हुआ तो फिर क्रम बदल जाता है. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए. लुंगी एनगिडी के इस ओवर में अजमतउल्लाह ओमरजई ने 2 चौके और 1 छक्का मारा.

दक्षिण अफ्रीका के लिए सुपर ओवर में डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस आए, दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर तीसरी गेंद पर ब्रेविस आउट हो गए. इसके बाद आए ट्रिस्टन स्टब्स ने एक चौका मारा. एक गेंद पर 7 रन चाहिए थे, तब छक्का लगाकर स्टब्स ने स्कोर बराबर किया. मैच दूसरे सुपर ओवर में पहुंच गया.