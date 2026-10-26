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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरुतुराज गायकवाड़ का जबरा फैन, 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर मिलने आया; देखें वीडियो

रुतुराज गायकवाड़ का जबरा फैन, 1700 किलोमीटर साइकिल चलाकर मिलने आया; देखें वीडियो

रुतुराज गायकवाड़ से मिलने के लिए ओडिशा से पुणे तक 1700 किलोमीटर साइकिल चलाने वाले CSK फैन अमित कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 26 Oct 2026 04:15 PM (IST)
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अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने की चाहत तो कई फैंस रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इस सपने को पूरा करने के लिए ऐसी मेहनत करते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैन अमित कुमार ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया. वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी रुतुराज गायकवाड़ से मिलने के लिए ओडिशा से करीब 1,700 किलोमीटर साइकिल चलाकर पुणे पहुंचे. उनकी ये मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्हें CSK के कप्तान से मिलने का मौका मिल गया.

अमित कुमार की गायकवाड़ से मुलाकात काफी यादगार रही. इस दौरान भारतीय बल्लेबाज ने उन्हें अपने साइन की हुई टेनिस बॉल गिफ्ट की. गायकवाड़ ने अमित की मेहनत की तारीफ करते हुए बताया कि उनके कई दोस्तों ने पहले ही इस सफर के बारे में उन्हें बता दिया था. इसलिए वो अमित के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे.

लेकिन, गायकवाड़ ने लोगों को इतनी लंबी यात्रा करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह भी दी. उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि लंबे समय तक साइकिल चलाना शारीरिक रूप से काफी मुश्किल हो सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अमित कुमार इंस्टाग्राम पर amit_cycle_ride11 नाम के अकाउंट से अपनी साइकिल यात्रा के वीडियो शेयर करते हैं. वो अलग-अलग शहरों में जाकर मशहूर हस्तियों से मिलते हैं. इससे पहले उनकी मुलाकात बेंगलुरु में कन्नड़ अभिनेता यश और गाजियाबाद में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना से भी हो चुकी है.

रुतुराज गायकवाड़ के साथ मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, 24 घंटे से भी कम समय में वीडियो को 8 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए. इसके बाद फैंस अमित के जुनून और मेहनत की तारीफ करने लगे.

हार्दिक पंड्या का फैन भी कर चुका है ऐसा

इससे पहले हार्दिक पंड्या का एक फैन उनसे मिलने के लिए लखनऊ से बेंगलुरु तक पैदल पहुंचा था.  दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने के लिए फैंस किस हद तक जाने को तैयार रहते हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
RUTURAJ GAIKWAD CSK Fan
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