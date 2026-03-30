बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें RR vs CSK मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट

IPL 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान की शुरुआत करेगी. RR और CSK के बीच होने वाला ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच टाइमिंग के दौरान यहां बारिश की भी संभावना है. ओवरकास्ट कंडीशन पिच पर भी असर डालेगी, ऐसे में टॉस जीतना महत्वपूर्ण हो जाएगा.

आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता का सामना आज पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, 7 बजे टॉस होगा. CSK को मैच से पहले कई झटके लग चुके हैं, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस आज उपलब्ध नहीं होंगे. कई मायनों में आज की जंग रोमांचक है, जैसे संजू सैमसन येल्लो आर्मी के लिए डेब्यू करेंगे, रविंद्र जडेजा पिंक जर्सी में चेन्नई के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

कैसा है बरसापारा स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड

बरसापारा में IPL के इससे पहले 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 2 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है. लेकिन दिलचस्प आंकड़ा ये है कि यहां 4 बार वो टीम जीती है, जिसके कप्तान ने टॉस हारा जबकि टॉस जीतने वाली टीम सिर्फ 1 ही मैच जीती पाई है.

RR vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 31

चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते- 16

राजस्थान रॉयल्स ने जीते- 15

गुवाहाटी में आज कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच में बारिश की संभावना है. टॉस 7 बजे होगा, इस समय बारिश की संभावना 15 प्रतिशत है. 9 बजे के करीब भी बारिश की आशंका जताई गई है. ऐसे में पिच का बर्ताव बदल सकता है, टॉस भी महत्वपूर्ण हो जाएगा.

बरसापारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

बरसापारा स्टेडियम की पिच लाल मिट्टी की है, जो आमतौर पर सपाट रहती है. यहां गेंदबाजों के मुकाबले बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलती है, लेकिन शुरूआती 4-5 ओवरों में तेज गेंदबाज अहम रोल निभा सकते हैं. शाम के समय यहां नमी रहती है, जो गेंदबाजों को मदद करता है. मौसम को देखते हुए भी यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही रहेगा.