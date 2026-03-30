बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें RR vs CSK मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRR vs CSK Pitch, Weather Report: बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट

RR vs CSK Pitch, Weather Report: बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट

RR vs CSK Pitch, Weather Report: आज IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला है. गुवाहाटी में आज बारिश की संभावना है, जहां ये मैच होना है. बारिश पिच कंडीशन पर भी असर डालेगी.

By : शिवम | Updated at : 30 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान की शुरुआत करेगी. RR और CSK के बीच होने वाला ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच टाइमिंग के दौरान यहां बारिश की भी संभावना है. ओवरकास्ट कंडीशन पिच पर भी असर डालेगी, ऐसे में टॉस जीतना महत्वपूर्ण हो जाएगा.

आईपीएल के पहले संस्करण की विजेता का सामना आज पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, 7 बजे टॉस होगा. CSK को मैच से पहले कई झटके लग चुके हैं, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस आज उपलब्ध नहीं होंगे. कई मायनों में आज की जंग रोमांचक है, जैसे संजू सैमसन येल्लो आर्मी के लिए डेब्यू करेंगे, रविंद्र जडेजा पिंक जर्सी में चेन्नई के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.

कैसा है बरसापारा स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड

बरसापारा में IPL के इससे पहले 6 मैच हुए हैं, जिनमें से 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 2 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है. लेकिन दिलचस्प आंकड़ा ये है कि यहां 4 बार वो टीम जीती है, जिसके कप्तान ने टॉस हारा जबकि टॉस जीतने वाली टीम सिर्फ 1 ही मैच जीती पाई है.

RR vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

  • कुल मैच: 31 
  • चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते- 16 
  • राजस्थान रॉयल्स ने जीते- 15

गुवाहाटी में आज कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच में बारिश की संभावना है. टॉस 7 बजे होगा, इस समय बारिश की संभावना 15 प्रतिशत है. 9 बजे के करीब भी बारिश की आशंका जताई गई है. ऐसे में पिच का बर्ताव बदल सकता है, टॉस भी महत्वपूर्ण हो जाएगा.

बरसापारा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

बरसापारा स्टेडियम की पिच लाल मिट्टी की है, जो आमतौर पर सपाट रहती है. यहां गेंदबाजों के मुकाबले बल्लेबाजों को अधिक मदद मिलती है, लेकिन शुरूआती 4-5 ओवरों में तेज गेंदबाज अहम रोल निभा सकते हैं. शाम के समय यहां नमी रहती है, जो गेंदबाजों को मदद करता है. मौसम को देखते हुए भी यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही रहेगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 Mar 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals CHENNAI SUPER KINGS Barsapara Cricket Stadium IPL 2026 RR Vs CSK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RR vs CSK Pitch, Weather Report: बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट
बारिश न बिगाड़ दे आज के IPL मैच का मजा, पढ़ें RR vs CSK मैच की पिच और वेदर रिपोर्ट
क्रिकेट
IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
IPL 2026 के दूसरे ही दिन अजिंक्य रहाणे ने किया बवाल! कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने वाले बयान पर भड़का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीच मैच में रिंकू सिंह को क्यों मिली केकेआर की कप्तानी? वजह हैरान कर देगी
मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीच मैच में रिंकू सिंह को क्यों मिली केकेआर की कप्तानी? वजह हैरान कर देगी
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
कल्याण सिंह के पोते को यूपी का CM बनाने की मांग, BJP सांसद के बयान से मची सियासी हलचल
विश्व
India Vs Pakistan Fighter Jet: राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
राफेल से टकराने की तैयारी में पाकिस्तान! दे दिया 70 J-10CE लड़ाकू विमानों का ऑर्डर, जानें कितने ताकतवर ये?
टेलीविजन
Dhurandhar TV Premier Date Confirm: ‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘धुरंधर’ की टीवी प्रीमियर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget