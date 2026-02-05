WPL Final 2026 Live Streaming: कब, कहां और कैसे 'फ्री' में लाइव देखें दिल्ली-बेंगलुरू का फाइनल? एक क्लिक में मोबाइल और टीवी की डिटेल
WPL 2026 Final Live Streaming Details: महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताबी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं कि आप मुकाबला कैसे लाइव देख सकते हैं.
महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का फाइनल मुकाबला गुरुवार (05 फरवरी) को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. बता दें कि दिल्ली ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बनाई है. वहीं दूसरी तरफ, बेंगलुरु अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अगर आप भी इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि इसको कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, तो यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी.
यह महिला आईपीएल का चौथा संस्करण है. इससे पहले खेले जा चुके तीन एडीशन में दो बार मुंबई इंडियंस ने और एक बार बेंगलुरु ने ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार टूर्नामेंट को नया विनर मिलता है या फिर पुरानी टीम यानी आरसीबी दूसरी बार खिताब अपने नाम करती है.
कब होगा मैच?
तो आपको बता दें कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 05 फरवरी, गुरुवार को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी. वहीं टॉस 7:00 बजे होगा.
कहां होगा मैच?
महिला आईपीएल का खिताबी मुकाबला वडोरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा.
भारत में टीवी पर कहां देखें लाइव?
महिल प्रीमियर लीग के फाइनल को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा.
मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें लाइव?
फाइनल मैच को भारत में जियोहॉटस्टार के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसके जरिए आप मुकाबले को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे. अब सवाल यह है कि मुकाबला फ्री में कैसे देख सकते हैं?
अगर आप जियो सिम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुछ रीचार्ज के साथ जियोहॉटस्टार का प्लान फ्री में मिलता है. इस तरह आप मैच को फ्री में देख सकते हैं. अगर 500 रुपये महीने वाला जियो का रीचार्ज करते हैं, तो आपको तमाम OTT के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, जिसमें जियोहॉटस्टार भी शामिल होगा. बाकी रीचार्ज के साथ आपको मैच देखने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे.
मुकाबले के लिए आरसीबी की संभावित प्लेइंग 11
ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष, राधा यादव, नदीन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकार, अरुंधति रेड्डी , श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल, सयाली सतघारे.
मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11
लिजेल ली, शेफाली वर्मा, लौरा वोलवार्ड, जेमिमा रोड्रिगेज (कप्तान), निकी प्रसाद, मरिज़नने कप्प, चिनले हेनरी, स्नेह राणा, नल्लापुरेड्डी चराणी, मिन्नू मनी, नंदनी शर्मा.
