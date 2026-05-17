विराट का ऐतिहासिक अर्धशतक, फिर वेंकटेश अय्यर का धमाकेदार शो; पंजाब के सामने RCB ने ठोके 222 रन
RCB के लिए विराट कोहली ने 58 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंद में नाबाद 73 रन बनाए. उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के जड़े.
आईपीएल 2026 के 61वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले खेलने के बाद पंजाब किंग्स (PBKS) को 223 रनों का लक्ष्य दिया है. एक बार फिर पंजाब के खिलाड़ियों ने खराब फील्डिंग की, जिसका फायदा आरसीबी ने खूब उठाया. इस सीजन 9वीं बार पंजाब किंग्स ने 200 से ज्यादा रन बनवाए हैं. वहीं आईपीएल 2026 में 53वीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना है. आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बोर्ड पर लगाए.
आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 58 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने चार चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंद में नाबाद 73 रन बनाए. उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के जड़े. देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से 45 रन निकले. वहीं टिम डेविड ने 12 गेंद में 28 रनों की पारी खेली.
पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बेंगलुरु की टीम ने तीसरे ओवर में ही जैकब बेथेल (11) का विकेट गंवा दिया. देवदत्त पडिक्कल ने आते ही हरप्रीत पर छक्का जड़ा जबकि कोहली ने भी अजमतुल्लाह उमरजई और लॉकी फर्ग्युसन की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया. इस तरह आरसीबी ने पावरप्ले में एक विकेट पर 61 रन बनाकर सधी हुई शुरुआत की.
पडिक्कल ने चहल का स्वागत दो छक्कों के साथ किया जबकि कोहली ने भी इस लेग स्पिनर पर चौका मारा. पडिक्कल हालांकि जब अच्छी लय में दिख रहे थे तो हरप्रीत की गेंद को कवर्स में सीधे अय्यर के हाथों में खेल गए. उन्होंने 25 गेंद का सामना करते हुए चार चौके और तीन छक्के मारे.
बेंगलुरु के रनों का शतक 10वें ओवर में पूरा हुआ. कोहली ने शशांक सिंह पर छक्के और एक रन के साथ 31 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया. वेंकटेश ने भी फर्ग्युसन पर चौका जड़ने के बाद हरप्रीत पर लगातार दो चौके मारे. वेंकटेश ने 15वें ओवर में चहल पर दो छक्कों के साथ टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया लेकिन इसी ओवर में कोहली ने डीप मिडविकेट पर प्रियांश आर्य को कैच थमा दिया.
वेंकटेश ने 17वें ओवर में फर्ग्युसन पर दो छक्के और एक चौका मारा और इस दौरान 29 गेंद में सत्र का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया. इसके अगले ओवर में टीम के रनों को दोहरा शतक भी पूरा हुआ.
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Source: IOCL