दूसरी बार WPL चैंपियन बनी RCB, स्मृति मंधाना की कप्तानी में रचा इतिहास, लगातार चौथी बार फाइनल हारी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

RCB vs DC Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है. WPL 2026 के फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से रौंद डाला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Feb 2026 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

WPL 2026 Champion RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है. WPL 2026 के फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से रौंद डाला. ये 2024 के बाद दूसरी बार है जब बेंगलुरू की टीम ने WPL की ट्रॉफी उठाई है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी हारने का इतिहास रच दिया है, क्योंकि उसे लगातार चौथी बार फाइनल में हार मिली है.

फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे. ये वीमेंस प्रीमियर लीग फाइनल इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बाद स्कोर था. मगर RCB की टीम ने फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड बना दिया है.

RCB दूसरी बार बनी चैंपियन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहली बार 2024 में WPL की ट्रॉफी जीती थी. उस समय फाइनल में बेंगलुरू ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. उसके दो साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 204 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करते हुए इतिहास रच डाल है.

कप्तान स्मृति मंधाना ने 47 गेंद में 81 रनों की पारी खेली, वहीं जॉर्जिया वॉल ने 79 रनों का योगदान दिया. मंधाना और वॉल के बीच 165 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी ने RCB को दूसरी बार चैंपियन बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया.

लगातार चौथा फाइनल हारी दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी बार निराश हाथ लगी है. दिल्ली के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है, क्योंकि वो अभी तक WPL इतिहास में ऐसी पहली टीम है, जो सभी सीजन में फाइनल मैच हारी है. दिल्ली की टीम अब तक मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों दो-दो बार फाइनल हार चुकी है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Feb 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RCB VS DC FINAL RCB Champion WPL Final 2026
