WPL 2026 Champion RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है. WPL 2026 के फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से रौंद डाला. ये 2024 के बाद दूसरी बार है जब बेंगलुरू की टीम ने WPL की ट्रॉफी उठाई है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने भी हारने का इतिहास रच दिया है, क्योंकि उसे लगातार चौथी बार फाइनल में हार मिली है.

फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे. ये वीमेंस प्रीमियर लीग फाइनल इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बाद स्कोर था. मगर RCB की टीम ने फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड बना दिया है.

RCB दूसरी बार बनी चैंपियन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहली बार 2024 में WPL की ट्रॉफी जीती थी. उस समय फाइनल में बेंगलुरू ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. उसके दो साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 204 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेज करते हुए इतिहास रच डाल है.

कप्तान स्मृति मंधाना ने 47 गेंद में 81 रनों की पारी खेली, वहीं जॉर्जिया वॉल ने 79 रनों का योगदान दिया. मंधाना और वॉल के बीच 165 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी ने RCB को दूसरी बार चैंपियन बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया.

लगातार चौथा फाइनल हारी दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी बार निराश हाथ लगी है. दिल्ली के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है, क्योंकि वो अभी तक WPL इतिहास में ऐसी पहली टीम है, जो सभी सीजन में फाइनल मैच हारी है. दिल्ली की टीम अब तक मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के हाथों दो-दो बार फाइनल हार चुकी है.

