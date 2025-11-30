रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला खूब गरजा है. विराट ने अपने करियर का 76वां अर्धशतक जड़ दिया है, दूसरी ओर रोहित शर्मा ने अपने ODI करियर की 60वीं फिफ्टी लगाई है. रोहित ने इस मैच में 57 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उनके नाम अब 352 छक्के हो गए हैं.

रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की. जायसवाल सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली के साथ-साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. रोहित ने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए.

दूसरी ओर विराट कोहली नंबर-3 पर बैटिंग करने आए, उन्होंने 48 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. उन्होंने जोरदार छक्का लगाकर अपना 76वां अर्धशतक पूरा किया. रोहित और विराट ने इस मुकाबले में 136 रनों की विशाल साझेदारी भी की.

अपडेट जारी है...