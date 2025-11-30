हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी

रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी

IND vs SA 1st ODI: रांची में खेले जा रहे पहले वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों ने अर्धशतक जड़ दिए हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Nov 2025 03:22 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला खूब गरजा है. विराट ने अपने करियर का 76वां अर्धशतक जड़ दिया है, दूसरी ओर रोहित शर्मा ने अपने ODI करियर की 60वीं फिफ्टी लगाई है. रोहित ने इस मैच में 57 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. उनके नाम अब 352 छक्के हो गए हैं.

रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की. जायसवाल सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली के साथ-साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. रोहित ने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए.

दूसरी ओर विराट कोहली नंबर-3 पर बैटिंग करने आए, उन्होंने 48 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. उन्होंने जोरदार छक्का लगाकर अपना 76वां अर्धशतक पूरा किया. रोहित और विराट ने इस मुकाबले में 136 रनों की विशाल साझेदारी भी की.

 

 

अपडेट जारी है...

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 30 Nov 2025 03:16 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa IND Vs SA 1st ODI VIRAT KOHLI Rohit SHarma
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
