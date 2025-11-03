हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात

वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात

Women's World Cup 2025 Final Reaction: भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीत लिया है. भारत की जीत पर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी भावुक हो गए. इस मौके पर रोहित शर्मा के आंसू भी छलक पड़े.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

Virat-Rohit Reaction On Team India Victory: भारत ने महिला विश्व कप 22025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है. टीम इंडिया की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है. भारत ने वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया. भारत की महिला टीम की इस जीत में मेन्स टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हुए. रोहित शर्मा नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे. भारत की जीत के बाद रोहित की आंखों में आंसू नजर आए. वहीं विराट कोहली ने भी टीम के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा है.

रोहित शर्मा की आंखों से छलके आंसू

वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में दीप्ति शर्मा 45वां ओवर लेकर आईं और इस ओवर की तीसरे गेंद पर जैसे ही हरमनप्रीत कौर के हाथ में गेंद गई, हरमन ने हवा में उछलकर कैच पकड़ा, इसी के साथ टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया. भारत की जीत के बाद जैसे ही कैमरा भारत की वनडे टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की तरफ घूमा, रोहित आसमान की तरफ देखते नजर आए. रोहित जब टीम इंडिया के लिए तालियां बजा रहे थे, तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

विराट कोहली का इमोशनल पोस्ट

विराट कोहली ने फाइनल में भारत की जीत के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन हैं. आप लोगों ने अपने बेखौफ क्रिकेट से हर एक भारतीय को गर्व महसूस कराया है. आप सभी इस जीत के हकदार हैं और इस पल का आनंद लें. भारतीय टीम और हरमनप्रीत कौर को जीत की बधाई.

यह भी पढ़ें

एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के अब ऋचा घोष के नाम! तोड़ा हरमनप्रीत कौर का बेमिसाल रिकॉर्ड

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Women''s World Cup 2025 VIRAT KOHLI Rohit SHarma HARMANPREET KAUR Women's World Cup Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget