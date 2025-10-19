IND Vs AUS 1st Oneday Match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रविवार, 19 अक्टूबर को 3 वनडे मैचों के सीरीज का पहला मैच पर्थ के ऑप्टम स्टेडियम में खेल गया. बारिश से बाधित इस मैच को (DLS Method) के द्वारा ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से जीता. इसके बाद ये सवाल होने लगा कि भारत की इस शर्मनाक हार का असली गुनाहगार कौन है? खैर, यहां आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा.

भारत की शर्मनाक हार का गुनाहगार कौन?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारत की इस शर्मनाक हार का कोई एक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस मैच में सभी भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जिस कारण टीम इंडिया बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही और DLS Method की वजह से भारतीय टीम 26 ओवरों में 9 विकेटों की नुकसान पर केवल 136 रन ही बना पाई. अगर भारत के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और कप्तान शुभमन गिल को इस हार का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इन चारों खिलाड़ियों से भारतीय टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले वनडे मैच में चारों बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहें.

विराट और रोहित का नहीं चला बल्ला

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा करीब 222 दिनों के बाद इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान पर उतरे, लेकिन दोनों बल्लेबाज पहले वनडे मैच अपना जलवा नहीं दिखा सके. इस मैच में विराट 8 गेंदों में 0 रन पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए, वहीं रोहित 14 गेंदों में 8 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर विराट और रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिस वजह से इन दोनों बल्लेबाजों पर अधिक जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट और रोहित अपनी काबिलियत के मुताबिक इस मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाए.

भारत की हार का असली गुनाहगार कौन?

रोहित शर्मा और विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी शुभमन गिल पर थी, लेकिन बतौर कप्तान शुभमन गिल अपने मैच में फ्लॉप रहे. इन तीनों स्टार बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय फैंस की नजरें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर थीं और ऐसी उम्मीद थी कि श्रेयस एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन अय्यर अपने कमजोरी पर आउट हुए. जहां विराट स्टार्क के ऑफ साइड की गेंद पर कैच दे बैठे, वहीं श्रेयस हेजलवुड की बाउंसर गेंद का शिकार बने. इस वजह से ये कहा जा सकते है कि भारत की हार के ये चारों स्टार बल्लेबाज असली गुनाहगार हैं.