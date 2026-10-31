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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित-विराट पहुंच गए न्यूजीलैंड, कब खेलेंगे पहला मैच? देखें शेड्यूल

रोहित-विराट पहुंच गए न्यूजीलैंड, कब खेलेंगे पहला मैच? देखें शेड्यूल

India vs New Zealand: रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत अन्य भारतीय खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं. जान लीजिए रोहित और विराट कब-कब एक्शन में दिखेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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रोहित शर्मा और विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल समेत भारतीय वनडे टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं. 4 नवंबर से शुरू होने वाली ODI सीरीज के लिए खिलाड़ियों ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है. अभी भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज जारी है, जिसमें टीम इंडिया 3-1 से आगे है. उसके बाद पांच वनडे मैच खेले जाएंगे.

BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में बदलाव भी किया है. प्रसिद्ध कृष्णा चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर नीतीश कुमार पहले 3 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे लेकिन आखिरी 2 ODI नहीं खेलेंगे. नीतीश टेस्ट सीरीज की तैयारी के मद्देनजर इंडिया ए के लिए तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट खेलेंगे. खैर वनडे सीरीज में भी जबरदस्त एक्शन देखे जाने की उम्मीद होगी. उससे पहले जान लीजिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कब-कब एक्शन में दिखने वाले हैं.

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कब-कब खेलेंगे रोहित और विराट?

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर को ऑकलैंड में होगा. रोहित और विराट ने अपना आखिरी वनडे मैच 3 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. दोनों सटीक एक महीना बाद मैदान पर वापसी कर रहे होंगे. ऑकलैंड से दोनों टीम वेलिंगटन रवाना हो जाएंगी, जहां उनका दूसरा वनडे खेला जाएगा. यह वनडे सीरीज 15 नवंबर तक चलेगी. इन सभी 5 मुकाबलों में विराट और रोहित खेलते हुए दिख सकते हैं.

4 नवंबर - पहला वनडे - ऑकलैंड

7 नवंबर - दूसरा वनडे - वेलिंगटन

10  नवंबर - तीसरा वनडे - हैमिल्टन

13 नवंबर - चौथा वनडे - माउंट माउंगानुई

15 नवंबर - पांचवां वनडे - माउंट माउंगानुई

विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों की हालिया फॉर्म शानदार रही है. इस साल रोहित ने 12 पारियों में 50.33 के शानदार औसत से 604 रन बनाए हैं. रोहित ने इन 12 पारियों में दो शतक और दो फिफ्टी भी लगाई हैं. दूसरी ओर विराट कोहली ने इस साल 9 पारियों में 69 के औसत से 552 रन बनाए हैं. 2026 में विराट के बल्ले से 2 शतक और 3 फिफ्टी आई हैं.

विराट एक और खास कीर्तिमान रचने के बेहद करीब हैं. विराट वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. उनके नाम 36 पारियों में 1897 रन हैं. आगामी सीरीज में 103 रन बनाते ही विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 2000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 31 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA VS NEW ZEALAND
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