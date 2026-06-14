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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आप 140 करोड़...', भारतीय मेंस टीम ने भेजी महिला टीम को शुभकामनाएं, जानें क्या बोले रोहित-गंभीर

'आप 140 करोड़...', भारतीय मेंस टीम ने भेजी महिला टीम को शुभकामनाएं, जानें क्या बोले रोहित-गंभीर

ICC Women's T20 World Cup 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ टी20 विश्व कप के अभियान की शुरुआत करेगी. भारतीय पुरुष टीम ने महिला टीम को शुभकामनाएं दी, देखें किसके क्या कहा.

By : शिवम | Updated at : 14 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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आईसीसी महिला विश्व कप 2026 का आगाज हो गया है. आज टूर्नामेंट का छठा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो हरमनप्रीत कौर एंड टीम का पहला मुकाबला है. बड़े और दबाव वाले मुकाबले के साथ टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. इससे पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और हेड कोच गौतम गंभीर ने महिला टीम को शुभकामनाएं भेजी. रोहित शर्मा ने कहा, "महिला टीम पिछले कई सालों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, टी20 में वह कई बार खिताब के करीब आईं लेकिन उम्मीद है इस बार खिताब अपने नाम करेंगी." शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर आदि खिलाड़ियों ने भी शुभकामनाएं दी.

रोहित शर्मा ने आगे कहा, "सभी लोग आपको चीयर कर रहे हैं. आपकी टीम बहुत सॉलिड है और बैलेंस टीम है. और आप इंग्लैंड में खेल को एन्जॉय करो. यहां भारतीय पुरुष टीम में मौजूद सभी की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं"

गलती करने से मत डरना- गौतम गंभीर

भारतीय मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, "मुझे भरोसा है कि आप 140 करोड़ भारतीय लोगों को गौरवान्वित करने जा रही हैं. अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता है."

गंभीर ने आगे कहा, "गलती करने से मत डरना. जब कभी भी आपको डाउट लगे, हमेशा सकारात्मक सोचना. गुड लक, इस कप को घर लाओ."

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शुभमन गिल ने कहा, "आप लोगों ने पहले जीत रखा है और आप एक बार फिर जीतने जा रही हैं. हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है और बेस्ट ऑफ लक."

भारतीय मेंस टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "भारतीय महिला टीम को बहुत शुभकामनाएं. निडर रहो और जीतने के लिए खेलो."

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ईशान किशन ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको इसे सिर्फ एक अगले मैच की तरह देखना चाहिए. आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो. मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसे बहुत सिंपल रखना.  उस पर भरोसा रखो जो कुछ आप लोगों ने पूरे साल किया है. हम सभी को आप पर बहुत गर्व है. उम्मीद करते हैं कि आप ही इस ट्रॉफी को जीतेंगी."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Jun 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Indian Women Cricket Team IND W Vs PAK W Rohit SHarma GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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