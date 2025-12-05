दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज के बाद रोहित शर्मा टी20 में करेंगे वापसी! भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी

रोहित शर्मा भारतीय घरेलू क्रिकेट को लेकर इतनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ लिस्ट-ए नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट में भी वापसी के इच्छुक हैं. एक मीडिया रिपोर्ट अनुसार रोहित शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के नॉकआउट चरण में खेलना चाहते हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार 'हिटमैन' ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इस बाबत जानकारी दे दी है कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ने भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज के समापन के बाद भारतीय घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज में खेलने की इच्छा जताई है. पिछले दिनों रोहित और विराट का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का विषय चर्चा में रहा है, जो 50-ओवर फॉर्मेट में खेली जाती है. रिपोर्ट्स अनुसार विराट और रोहित, दोनों विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर चुके हैं.

विराट कोहली के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होने से पूर्व सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलते नजर आ सकते हैं. यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि रोहित को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए करीब डेढ़ साल बीत चुका है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मुंबई टीम एलीट ग्रुप A में मौजूद है, जो अब तक 5 में से चार मुकाबले जीत चुकी है. अभी मुंबई टीम की कप्तानी शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं, जो इस बार IPL 2026 में भी मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ ही खेलते हुए नजर आएंगे. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के स्क्वाड में अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान और आयुष म्हात्रे जैसे नामी खिलाड़ी मौजूद हैं. सूर्यकुमार यादव भी इस टूर्नामेंट में मुंबई के लिए खेल चुके हैं.

