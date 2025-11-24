दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस

IND vs SA ODI Series 2025: BCCI दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का एलान कर चुकी है. रोहित शर्मा ने इस सीरीज के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 11:09 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का एलान कर दिया था. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक खेली जाएगी, जिसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर नहीं होंगे. ये दोनों खिलाड़ी चोट के चलते टीम से बाहर हैं. इसी बीच रोहित शर्मा ने आगामी वनडे सीरीज के लिए अभ्यास में पसीना बहाना शुरू कर दिया है.

रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच करीब एक महीना पहले खेला था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 121 रनों की नाबाद पारी खेल महफिल लूटी थी. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज की तैयारी के लिए उन्होंने मुंबई इंडियंस के मौजूदा फिजियोथेरेपिस्ट अमित दुबे की मदद ली है. अमित दुबे भारतीय क्रिकेट में जाना पहचाना नाम हैं.

अमित दुबे दिसंबर 2022 से मुंबई इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं. वो 2017-2020 तक BCCI के अंडर भी काम कर चुके हैं. चूंकि टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेल रहे होंगे, इसलिए रोहित के कंधों पर अधिक भार आने वाला है. केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे, जिन्हें रोहित शर्मा के अनुभव का साथ मिलेगा.

 
 
 
 
 
A post shared by Rohit Sharma (@rohitsharma45)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने नए कप्तान शुभमन गिल का खूब साथ दिया था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए चुने गए कप्तान केएल राहुल को गिल से अधिक अनुभव है, लेकिन रोहित और विराट जरूर टीम के लिए अपना योगदान देते हुए दिख सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जड़ेजा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज का शेड्यूल:

  • पहला वनडे - 30 नवंबर - रांची
  • दूसरा वनडे - 3 दिसंबर - रायपुर
  • तीसरा वनडे - 6 दिसंबर - विशाखापत्तनम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 11:09 PM (IST)
