टीम इंडिया के दो स्टार ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीसीसीआई ने हाल ही में वनडे टीम की कप्तानी रोहित से लेकर युवा गिल को सौंपी है. दोनों की नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गिल और रोहित एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए. इस दोस्ताना पल के पीछे एक पुराना और विवादित किस्सा भी छिपा है, जब गिल की एक गलती ने रोहित शर्मा का करियर संकट में डाल दिया था.

मोहाली की घटना जिसने सबको चौंकाया

ये बात है साल 2024 की, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में टी20 सीरीज खेली जा रही थी. यह वही सीरीज थी जिसमें रोहित शर्मा ने 14 महीने बाद टी20 क्रिकेट में वापसी की थी. टीम में उनकी वापसी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया. जिसके चलते रोहित बीच मैदान पर ही आगबबूला हो गए थे.

दरअसल, पारी की दूसरी ही गेंद पर रोहित और गिल के बीच रन लेने को लेकर गलतफहमी हो गई. रोहित ने “हां” की कॉल दी और तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन गिल का पूरा फोकस गेंद पर था और वो क्रीज से हिले ही नही. इसका नतीजा रोहित रन आउट हो गए. हिटमैन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया.

रोहित का मैदान पर फूटा गुस्सा

रन आउट होने के बाद रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने मैदान पर ही गिल की ओर देखकर नाराजगी जताई. सभी के बीच यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या रोहित खेल पाएंगे, क्योंकि यह उनका छठा रन आउट था और इस रनआउट ने उनका करियर संकट में डाल दिया था.

मैच के बाद जब रोहित से इस घटना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने संयम दिखाते हुए कहा, “ऐसी चीजे खेल में होती रहती हैं. सब कुछ आपके मुताबिक नही चलता. टीम ने मैच जीता, वही अहम है.”

अब वही गिल बने कप्तान

समय बदला, हालात बदले. आज वही शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं. रोहित शर्मा आज उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं. क्रिकेट में ये बदलाव सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि अब गिल टीम इंडिया का भविष्य माने जा रहे हैं.

2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में अब टीम को नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत है, जो गिल लाकर दे रहे हैं.