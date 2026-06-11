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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया की नई जर्सी... IND vs AFG पहले वनडे के लिए धर्मशाला पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो

टीम इंडिया की नई जर्सी... IND vs AFG पहले वनडे के लिए धर्मशाला पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो

IND vs AFG 1st ODI: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल समेत सभी प्लेयर्स गुरुवार को धर्मशाला पहुंचे.

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे के लिए गुरुवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची, जहां बड़ी संख्या में फैंस क्रिकेटर्स के स्वागत में खड़े थे. रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल आदि खिलाड़ियों को देख फैंस काफी उत्साहित नजर आए. भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.

इससे पहले सभी भारतीय प्लेयर्स मोहाली में अभ्यास कर रहे थे, जहां रोहित शर्मा ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया था. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर टीम के साथ जुड़े थे. खिलाड़ी गुरुवार को जब धर्मशाला पहुंचे तो सभी का ध्यान टीम इंडिया की नई ट्रेवल किट पर गया.

प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार की नेशनल टीम के साथ ये पहली वनडे सीरीज है. प्रिंस एयरपोर्ट से निकलते समय रोहित शर्मा के पीछे थे. इस सीरीज में फैंस विराट कोहली को मिस करेंगे, जो स्क्वॉड में शामिल किए गए थे लेकिन इंजरी के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा. हार्दिक पांड्या भी चोट के कारण बाहर हो गए हैं.

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अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का ODI स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान) रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव.

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भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे शेड्यूल

  • 13 जून (शनिवार), हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला.
  • 17 जून (बुधवार), अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, लखनऊ.
  • 20 जून (रविवार), एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER SHUBMAN GILL IND Vs AFG ODI
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