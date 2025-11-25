हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा को लग गई ये आदत, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद बड़ा बयान; जानें क्या कहा

रोहित शर्मा को लग गई ये आदत, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद बड़ा बयान; जानें क्या कहा

Rohit Sharma on T20 World Cup 2026: रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 11:13 PM (IST)
रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. वो टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वो 2026 के वर्ल्ड कप में खेलते नहीं दिखेंगे. रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें अब घर पर रहने की आदत हो रही है. रोहित शर्मा अब केवल ODI मैच ही खेलते हैं, इसलिए पहले की तुलना में वो अब साल भर में बहुत कम मैच खेलते नजर आते हैं.

रोहित शर्मा ने एक साल के भीतर टी20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. संन्यास का फैसला किसी भी क्रिकेटर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इससे वो परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पा रहे हैं.

घर पर रहने की आदत

ICC चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था. इस पर रोहित शर्मा ने कहा, "पिछले सभी टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना, लेकिन अब सिर्फ टीवी पर बैठकर देखना, यह बहुत अलग अनुभव होगा. मुझे घर पर रहने और मैच देखने की आदत हो रही है."

रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में 159 टी20 मैचों में 4231 रन बनाए. भारतीयों की सूची में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने अपने टी20 करियर में 4188 रन बनाए थे.

उम्मीद है भारत जीते...

रोहित शर्मा ने उम्मीद जताई कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगी. उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि टीम एक बार फिर पिछले साल वाले चमत्कारी प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, इस बार कुछ नए खिलाड़ियों के साथ. एक ICC टूर्नामेंट जीतना बहुत कठिन काम है. 18 साल के करियर में मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले कुछ समय में मैंने 2 ICC ट्रॉफी जीती हैं."

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Nov 2025 11:13 PM (IST)
Rohit Sharma News Rohit SHarma T20 World Cup 2026
