रोहित शर्मा के 20 हजार रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में रचा इतिहास; बनाया नया रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 27 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे कर लिए हैं. रोहित ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित से पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने ऐसा किया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 505वां मैच खेल रहे रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15वें ओवर में इतिहास रचा. रोहित के अब टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में मिलाकर 20 हजार से ज्यादा रन हो गए हैं. रोहित बेहतरीन लय में दिख रहे हैं. वह अर्धशतक के करीब हैं. इस सीरीज के पहले मैच में रोहित ने शानदार फिफ्टी लगाई थी.

20 हजार रन बनाने वाले विश्व के 14वें क्रिकेटर बने रोहित शर्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने वाले रोहित शर्मा 14वें क्रिकेटर हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, महेला जयावर्धने, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, जो रूट, सनथ जयासूर्या, शिवनारायण चंद्रपाल, इंजमाम उल हक और एबी डिविलियर्स ने ऐसा किया है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

34357 रन - सचिन तेंदुलकर

27910 रन - विराट कोहली

24208 रन - राहुल द्रविड़

20000* रन - रोहित शर्मा

भारत के सामने है 271 रनों का लक्ष्य

विशाखापट्टनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे में टीम इंडिया को 271 रनों का लक्ष्य मिला है. जिस तरह रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत का सीरीज जीतना तय लग रहा है. इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट चटकाए. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 100 के करीब है. इस सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने जीता था. इसके बाद दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की थी.