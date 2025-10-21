टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलियाई टूर पर है, दोनों टीमों के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है. पहला वनडे मैच भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई थी. अब दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही है, जो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं. इसी बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें गिल पर रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क उठे हैं.

रोहित शर्मा को आया गुस्सा

वायरल हो रहा ये वीडियो एक टी20 मैच का है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान आमने-सामने हैं. दरअसल रोहित शर्मा उस मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े शुभमन गिल भागे ही नहीं. रोहित ने इस मैच में 2 गेंद खेलीं और खाता तक नहीं खोल पाए. पवेलियन लौटते समय रोहित को शुभमन गिल पर गुस्सा करते देखा गया था.

पारी की दूसरी ही गेंद थी, जिसपर रोहित शर्मा ने मिड-ऑफ की तरफ ग्राउंडेड शॉट लगाया. बॉल मारने के बाद रोहित दौड़ पड़े थे, लेकिन गेंद को सीधे फील्डर के पास जाता देख गिल अपनी जगह से हिले ही नहीं. उन्होंने रोहित की तरफ रुकने का इशारा भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हालांकि पहले प्रयास में गेंद फील्डर के हाथों से फिसल गई थी.

भारत जीता था मैच

अफगानिस्तान टीम ने साल 2024 में खेले गए उस टी20 मैच में पहले खेलते हुए 158 रन बनाए थे. उस मुकाबले में रोहित शर्मा बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे, शुभमन गिल भी 23 रन बनाकर आउट हो गए थे. उस मुकाबले में शिवम दुबे के बल्ले ने आग उगली थी. दुबे ने 40 गेंद में नाबाद 60 रन की पारी खेली थी. वहीं जितेश शर्मा ने तूफानी अंदाज में 31 रन बनाए थे.

