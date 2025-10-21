हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: गुस्से से लाल हुए रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल को हजारों फैंस के सामने लगाई डांट, देखें वीडियो

Watch: गुस्से से लाल हुए रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल को हजारों फैंस के सामने लगाई डांट, देखें वीडियो

Rohit Sharma Shubman Gill: टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलियाई टूर पर है, जहां वनडे सीरीज में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं. इसी बीच रोहित का गिल पर गुस्सा करने का वीडियो वायररल हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलियाई टूर पर है, दोनों टीमों के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है. पहला वनडे मैच भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई थी. अब दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रही है, जो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं. इसी बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें गिल पर रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क उठे हैं.

रोहित शर्मा को आया गुस्सा

वायरल हो रहा ये वीडियो एक टी20 मैच का है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान आमने-सामने हैं. दरअसल रोहित शर्मा उस मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन नॉन-स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े शुभमन गिल भागे ही नहीं. रोहित ने इस मैच में 2 गेंद खेलीं और खाता तक नहीं खोल पाए. पवेलियन लौटते समय रोहित को शुभमन गिल पर गुस्सा करते देखा गया था.

पारी की दूसरी ही गेंद थी, जिसपर रोहित शर्मा ने मिड-ऑफ की तरफ ग्राउंडेड शॉट लगाया. बॉल मारने के बाद रोहित दौड़ पड़े थे, लेकिन गेंद को सीधे फील्डर के पास जाता देख गिल अपनी जगह से हिले ही नहीं. उन्होंने रोहित की तरफ रुकने का इशारा भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. हालांकि पहले प्रयास में गेंद फील्डर के हाथों से फिसल गई थी.

भारत जीता था मैच

अफगानिस्तान टीम ने साल 2024 में खेले गए उस टी20 मैच में पहले खेलते हुए 158 रन बनाए थे. उस मुकाबले में रोहित शर्मा बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे, शुभमन गिल भी 23 रन बनाकर आउट हो गए थे. उस मुकाबले में शिवम दुबे के बल्ले ने आग उगली थी. दुबे ने 40 गेंद में नाबाद 60 रन की पारी खेली थी. वहीं जितेश शर्मा ने तूफानी अंदाज में 31 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें:

इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma SHUBMAN GILL VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget