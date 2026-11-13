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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे

42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे

Rohit Sharma: 12 साल पहले आज ही के दिन रोहित शर्मा ने वनडे में 264 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था. हिटमैन ने यह कमाल श्रीलंका के खिलाफ किया था.

Written By : मोहम्मद अलफैज  | Updated at : 13 Nov 2026 07:34 AM (IST)
Rohit Sharma on this day 12 years ago scored 264 runs in ODI against Sri Lanka World record in 2014 42 बाउंड्री, 264 रन; रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड रिकॉर्ड को 12 साल पूरे
Rohit Sharma 264 runs On This Day
Source : @BCCI

Background

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के 264 रन वाले वनडे वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज (13 नवंबर) 12 साल पूरे हो गए. हिटमैन ने 2014 में आज के दिन श्रीलंका के खिलाफ वनडे में इस कमाल पारी को अंजाम दिया था. ओपनिंग पर उतरे रोहित ने 173 गेंदों में 33 चौके और 9 छक्कों (कुल 42 बाउंड्री) की मदद से 264 रनों की पारी खेली थी. गौर करने वाली बात यह है कि अब तक उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका है. वह वनडे में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 

वनडे में दूसरे सबसे बड़े निजी स्कोर पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल 237* रन के साथ दूसरे पायदान पर नजर आते हैं. इसके बाद भारत मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल 223* रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. 

वनडे में 5 सबसे बड़े निजी स्कोर 

रोहित शर्मा- 264 रन 

मार्टिन गप्टिल- 237* रन 

शुभमन गिल- 223* रन

वीरेंद्र सहवाग- 219 रन

क्रिस गेल- 215 रन

भारत ने बड़े मार्जिन से जीता था मैच 

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 404 रन बनाए थे. रोहित शर्मा ने 264 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी. इसके अलावा विराट कोहली ने 6 चौकों की मदद से 66 रन बनाए थे. इस दौरान श्रीलंका के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए थे. नुवान कुलसेकरा और शमिंडा एरंगा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला था. 

चेज के लिए उतरी श्रीलंका 43.1 ओवर में सिर्फ 251 रन पर ऑलआउट हो गई थी. श्रीलंका ने 153 रन से हार का सामना किया था. टीम के लिए एंजेलो मैथ्यूज ने 9 चौके और 1 छक्का लगाकर 75 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी. लाहिरू थिरिमाने ने 7 चौके और 1 छक्का लगाकर 59 रन बनाए थे. इन बल्लेबाजों की पारियां टीम के लिए सिर्फ जीत का अंतर ही कम कर सकी थीं. इस दौरान टीम इंडिया के लिए धवल कुलकर्णी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे. बाकी उमेश यादव, स्टुअर्ट बिन्नी और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले थे. 

 

यह भी पढ़ें: वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला 'बूस्ट', टेस्ट सीरीज में खेलेंगे ऋषभ पंत

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Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM 264 Runs
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