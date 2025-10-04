ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान होना है. इसके लिए अजित अगरकर के नेतृत्व वाली सेलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है. बैठक से पहले खबरें आ रही हैं कि कप्तान रोहित शर्मा को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है. आमतौर पर सेलेक्शन कमेटी की बैठक में कप्तान मौजूद रहते हैं, लेकिन रोहित को इस बार नहीं बुलाया गया है. ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद रोहित शर्मा को इस बार टीम की कमान न सौंपी जाए.

2027 वर्ल्ड कप की तैयारी

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी-20 मैच खेलेगी. इस दौरे को 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को तौर पर भी देखा जा रहा है. रोहित शर्मा टेस्ट और टी-20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और वो फिलहाल केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में आगामी वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए सेलेक्टर रोहित शर्मा के साथ-साथ टीम के फ्यूचर को लेकर भी प्लान कर रहे हैं. रोहित की उम्र उनके पक्ष में नहीं है. ऐसे में सेलेक्टर किसी नए चेहरे को टीम की कमान सौंपकर वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट सकते हैं.

रोहित के साथ विराट कोहली पर भी चर्चा

रोहित की तरह विराट कोहली भी रेड बॉल क्रिकेट और टी-20 को अलविदा कह चुके हैं. अब लंबे समय बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलते हुए देखा जा सकता है. दोनों को आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लू जर्सी में देखा गया था. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित और विराट को फिर से टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन सेलेक्टर्स अंतिम समय में चौंका भी सकते हैं. इसी बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आराम दिया जा सकता है और संजू सैमसन वनडे टीम का हिस्सा हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

India vs Pakistan Live Streaming: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की तैयारी में टीम इंडिया, जानिए कब, कहां और कैसे देख सकेंगे ये मैच