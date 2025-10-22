कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला जाएगा. बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में भारतीय टीम 7 विकेट से हार गई थी. अब टीम इंडिया के पास सीरीज में एक-एक से बराबरी करने का मौका होगा. पहले मैच में भारत का टॉप ऑर्डर फिसड्डी साबित हुआ था, जो टीम के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. इसी बीच खबर सामने आई है कि दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा को बाहर बैठाया जा सकता है. यहां जान लीजिए कि एडिलेड वनडे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

क्या रोहित शर्मा होंगे बाहर?

दूसरे मैच से पहले रोहित शर्मा ने घंटों नेट्स में पसीना बहाया, लेकिन एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जब रोहित शर्मा अभ्यास सत्र के बाद होटल वापस लौटे तब उनके हाव-भाव ऐसे नहीं थे जैसे सामान्यतः होते हैं. यह भी अपडेट सामने आया है कि हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को काफी देर तक यशस्वी जायसवाल से बात करते देखा गया. जायसवाल, जो दूसरे ओपनिंग स्लॉट के लिए रोहित शर्मा के साथ टक्कर में हैं. यह भी गौर करने वाली बात है कि रोहित को कोई चोट नहीं आई है, इसलिए शायद ही उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जाए.

रोहित शर्मा (8), विराट कोहली (0) और शुभमन गिल (10) चाहे पहले वनडे में फ्लॉप रहे हों, लेकिन उन्हें खुद को साबित करने के अभी कई मौके मिल सकते हैं. वहीं उपकप्तान श्रेयस अय्यर का स्थान भी पक्का लग रहा है. केएल राहुल और अक्षर पटेल ने पर्थ की कठिन परिस्थितियों में क्रमशः 38 और 31 रनों की पारी खेली थी.

कुलदीप यादव की हो सकती है एंट्री

एडिलेड वनडे मैच में कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है, लेकिन सवाल होगा कि उन्हें किससे रिप्लेस किया जाएगा? कुलदीप के आने का नितीश कुमार रेड्डी या हर्षित राणा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बाकी सब खिलाड़ियों का स्थान लगभग पक्का लग रहा है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी/हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

