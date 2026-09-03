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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए

रोहित शर्मा लेंगे संन्यास? आखिरी 10 पारियों के आंकड़े देख खुद तय कीजिए

Rohit Sharma Last 10 ODI Innings: रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अटकलें जोर पकड़ रही हैं. यहां जान लीजिए पिछली 10 वनडे पारियों में उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन कैसा रहा है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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रोहित शर्मा का भविष्य क्या है? टीम इंडिया में कब तक खेलेंगे और 2027 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे या नहीं? बीसीसीआई की बैठक में रोहित शर्मा के भविष्य पर फैसला लिया जाना है. 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाकर आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स अनुसार सेंचुरी के बाद भी वर्ल्ड कप में उन्हें जगह मिलने की कोई गारंटी नहीं है.

जुलाई में भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के दौरान रोहित शर्मा द्वारा संन्यास लेने की अटकलें चरम पर थीं. यह तक खबर आई कि रोहित के भविष्य को लेकर बीसीसीआई के कुछ उच्च अधिकारी और सेलेक्शन कमिटी एकमत नहीं हैं. वहीं एक हालिया रिपोर्ट अनुसार लॉर्ड्स पर शतक के बावजूद रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. तो यह कहा जा सकता है कि रोहित का करियर अधर में लटका हुआ है.

लगातार रोहित के प्रदर्शन पर भी सवाल उठते रहे हैं. उन्हें इस कारण आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहली 2 पारियों में वो केवल 11 रन और 26 रन के स्कोर बना पाए थे. हालांकि उन्होंने तीसरे वनडे में 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इन सभी अटकलों के बीच रोहित की पिछली 10 वनडे पारियों के आंकड़े आप खुद देख लीजिए और तय कीजिए कि क्या वाकई में रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए.

पिछली 10 पारियों के आंकड़े

रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी 10 वनडे पारियों में 45.4 के औसत से 454 रन बनाए हैं. वनडे में 45 से अधिक का औसत बुरा नहीं माना जाता है. पिछली 10 वनडे पारियों में उन्होंने लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो साबित करता है कि वो अपने 'हिटमैन' वाले अंदाज में टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाने का प्रयास करते ये हैं.

इन आखिरी 10 पारियों में उन्होंने 2 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया है और यह भी गौर करने योग्य बात है कि बाकी सात पारियों में भी रोहित एक बार भी सिंगल डिजिट स्कोर यानी 10 से काम स्कोर पर आउट नहीं हुए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भी उन्होंने 3 पारियों में 58.33 के बढ़िया औसत से 175 रन बनाए थे.

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रोहित शर्मा की आखिरी 10 वनडे पारी- 75, 26, 24, 11, 16, 48, 78, 11, 26, 138

पीटीआई की एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि रोहित शर्मा ने जुलाई में लॉर्ड्स वनडे से पहले संन्यास लेने के लिए हामी भर दी थी. जब चयनकर्ताओं ने उन्हें वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल ना करने की जानकारी दी, तब वो नाराज जरूर हुए थे लेकिन रिटायरमेंट के लिए हामी भर दी थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
BCCI Rohit SHarma TEAM INDIA
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