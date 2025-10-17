हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकहीं नहीं जा रहे रोहित शर्मा, 'हिटमैन' ने खुद कहा- मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं...

कहीं नहीं जा रहे रोहित शर्मा, 'हिटमैन' ने खुद कहा- मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं...

Rohit Sharma 2027 ODI World Cup: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने खुद मान लिया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलने पर अपनी राय दी है. उन्होंने कहा है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. रोहित फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां 19 अक्टूबर से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. रोहित के साथ-साथ विराट कोहली के भी 2027 वर्ल्ड कप में खेलने पर सवालिया निशान लगे हैं, लेकिन 'हिटमैन' ने अब खुद वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर कर दी है.

हां, मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं...

रोहित शर्मा ने 'Make a Wish Child' संस्था के साथ जुड़कर एक बच्चे से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 2023 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गई थी. रोहित वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं.

वीडियो में बच्चे ने रोहित शर्मा से पूछा कि अगला वर्ल्ड कप कब है? रोहित शर्मा ने '2027' कहकर जवाब दिया. बच्चे ने दूसरा सवाल पूछा, "क्या आप 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे."

इस सवाल का रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया, वो सुनकर फैंस खुश हो जाएंगे. रोहित ने कहा, "हां, मैं वर्ल्ड कप में खेलना चाहता हूं." बच्चे के सवालों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा कि ODI वर्ल्ड कप जीतना उनका भी सपना है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Make-A-Wish India (@makeawishindia)

तीन वर्ल्ड कप खेल चुके हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने अब तक तीन ODI वर्ल्ड कप खेले हैं. एकदिवसीय विश्व कप में उन्होंने 28 मैचों में 60.57 के शानदार औसत से 1575 रन बनाए हैं, जिनमें 7 शतक और 6 अर्धशतक भी शामिल हैं. रोहित ने 2015, 2019 और 2023 ODI वर्ल्ड कप खेला है. 2023 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी.

यह भी पढ़ें:

इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग इलेवन, 8 नंबर के लिए खास प्लेयर को दी जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Oct 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
Rohit Sharma News Rohit SHarma 2027 ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Advertisement

वीडियोज

शाह'नीति' से बिहार विजय!
महागठबंधन में सीट बंटवारे का महाझोल?
चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget