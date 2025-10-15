हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनए ODI कप्तान से मिले रोहित शर्मा, दिखी गिल-कोहली की बॉन्डिंग; टीम इंडिया 'Reunion' की फोटो वायरल

Team India Reunion For Australia Series: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज रवाना हो रही है. इससे पहले शुभमन गिल की मुलाकात विराट कोहली और रोहित शर्मा से हुई. इन दोनों ने गिल को गले लगाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma And Virat Kohli Hug To Shubman Gill: भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत रविवार, 19 अक्टूबर से होने जा रही है. इस दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी दिल्ली आ गए हैं और टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होंगे. इस दौरे के लिए उड़ान भरने से पहले टीम के सभी खिलाड़ियों का रीयूनियन हुआ. टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से मुलाकात की. रोहित ने गिल को देखते ही गले लगा लिया. वहीं विराट कोहली और गिल के बीच भी खास बॉन्डिंग नजर आई.

गिल ने रोहित शर्मा को लगाया गले

भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ बस में बैठकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दिखाया है कि रोहित अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, तभी पीछे से शुभमन गिल आते हैं. गिल को देखकर रोहित खुशी के साथ कहते हैं कि क्या हाल हैं भाई, वहीं गिल उन्हें तुरंत ही गले लगा लेते हैं.

विराट कोहली के साथ 'हैंडशेक'

विराट कोहली के साथ भी शुभमन गिल की बॉन्डिंग एक अलग अंदाज में नजर आई. गिल बस में चढ़ते हुए सबसे आगे बैठे विराट कोहली से हाथ मिलाते हैं. इसके बाद कोहली उनकी पीठ पर हाथ मारते हुए शाबाशी देते हैं. गिल इसके बाद भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर से भी हाथ मिलाते हैं. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी बस से एक साथ एयरपोर्ट पहुंचे हैं. भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए सभी प्लेयर उड़ान भर चुके हैं.

Published at : 15 Oct 2025 05:22 PM (IST)
