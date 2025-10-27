Most International Centuries: भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है. सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित ने शानदार शतक जड़कर न सिर्फ टीम इंडिया को सम्मानजनक जीत दिलाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 50वां शतक भी पूरा किया. इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई.

रोहित ने 125 गेंदों में नाबाद 121 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे. यह उनके वनडे करियर का 33वां शतक और तीनों फॉर्मेट मिलाकर 50वां शतक था. इस उपलब्धि के साथ वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के उस खास क्लब में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम 50 या उससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं.

टॉप-10 में पहुंचे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं.

सचिन तेंदुलकर - 100 शतक

विराट कोहली - 82 शतक

रिकी पोंटिंग - 71 शतक

कुमार संगाकारा - 63 शतक

जैक कैलिस - 62 शतक

जो रूट - 58 शतक

हाशिम आमला - 55 शतक

महेला जयवर्धने - 54 शतक

ब्रायन लारा - 53 शतक

रोहित शर्मा - 50 शतक

वॉर्नर अब 49 शतकों के साथ 11वें स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित ने यह मुकाम लगभग 470 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हासिल किया है.

भारत की शानदार जीत

मैच की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 236 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से हर्षित राणा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत धीमी रही, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद रोहित और विराट ने पारी को संभाल लिया. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की नाबाद साझेदारी हुई. कोहली ने 81 गेंदों पर 74 रन बनाए.

भारत ने सिर्फ 38.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 239 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैच जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी.