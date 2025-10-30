ICC ODI Rankings Latest Update: आईसीसी वनडे रैंकिंग्स के ताजा अपडेट में भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को काफी फायदा हुआ है. रोहित 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी रैंकिंग्स में पहली बार वे नंबर बने हैं. रोहित शर्मा ने उस वक्त में आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में नंबर वन का मुकाम हासिल किया है, जब वे क्रिकेट के दो फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. वहीं टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी विराट कोहली को आईसीसी रैंकिंग्स में नुकसान हुआ है. विराट वनडे रैंकिंग्स में एक पायदान नीचे आ गए हैं.

18 साल में पहली बार हुआ ऐसा

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा जून, 2007 से टीम इंडिया के लिए वनडे खेल रहे हैं. लेकिन अपने इस 18 साल के क्रिकेटिंग करियर में रोहित शर्मा पहले कभी भी आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर वन बल्लेबाज नहीं बने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद 38 साल की उम्र में रोहित नंबर वन ODI बल्लेबाज बन पाए हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 202 रन बनाए. रोहित को आईसीसी रैंकिंग में इसी धाकड़ बल्लबाजी का फायदा हुआ है. अब रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन वनडे बल्लेबाज बने हुए हैं.

आईसीसी रैंकिंग्स में विराट कोहली

विराट कोहली को आईसीसी रैंकिंग्स में घाटा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट वनडे रैंकिंग में पांचवें नंबर पर थे. लेकिन इस सीरीज के बाद अब कोहली छठवें नंबर पर आ गए हैं. विराट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुरुआती दो वनडे में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे. वहीं तीसरे वनडे मैच में विराट ने 81 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली. अब विराट कोहली लेटेस्ट आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में 725 रेटिंग पॉइंट्स के साथ छठवें नंबर पर हैं.

