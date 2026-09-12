'किट बैग' के बगैर मैच खेलने पहुंचे रोहित शर्मा, फिर दिखाई शानपत्ती
Rohit Sharma: अभिषेक नायर ने बताया कि कैसे रोहित शर्मा बगैर किट-बैग के ही मैच खेलने आ गए थे. अपनी भूलने की आदत को छिपाने के लिए रोहित ने बड़ा ही शानपत्ती वाला जवाब दिया.
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को करीब से फॉलो करने वाले फैंस उनकी 'भूलने' वाली आदत से जरूर वाकिफ होंगे. वह तमाम चीजें भूल जाते हैं. हिटमैन के पूर्व साथी क्रिकेटर और दोस्त अभिषेक नायर ने उनके जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया. एक दफा तो रोहित शर्मा बगैर किट-बैग के ही मैच खेलने पहुंच गए थे. मजे की बात सिर्फ यह नहीं है कि वह बैग भूल गए थे, इसके बाद उन्होंने शानपत्ती दिखाई.
भूलने की आदत के लिए मशहूर रोहित को शाणा भी कहा जाता है. जब हिटमैन से उनसे किट-बैग के बारे में पूछा गया, तो यह बताने की बजाय कि भूल गए हैं, उन्होंने एक नई कहानी सुना दी. 19 सितंबर से सोनी टीवी पर रोहित का नया शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' आ रहा है. इसके लगातार छोटे-छोटे वीडिया जारी किए जा रहे हैं. इसी बीच अभिषेक नायर का एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने रोहित के किट-बैग भूलने की पूरी कहानी सुनाई.
रोहित शर्मा के बैग भूलने की पूरी कहानी
अभिषेक नायर ने कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, "आप सब जानते हो कि रोहित भुलक्कड़ है, रोहित भूलता है. मैं आपको बताता हूं कि कहानी की शुरुआत क्रिकेट से होती है. आप एक युवा खिलाड़ी हो और पहली बार मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए. बहुत बड़ा मैच था, बड़े-बड़े खिलाड़ी थे. उस मैच के लिए पहली बार हमारे प्रिय दोस्त (रोहित शर्मा) सिलेक्ट हुए. उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी. मैच के दिन सुबह-सुबह स्टेडियम में किट-बैग के बिना ही आ गए.
Abhishek Nayar talks about Rohit Sharma forgetting the kit bag 😂🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) September 12, 2026
- Wherever Rohit is, there is lots of fun. pic.twitter.com/zTks9nC12e
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'किट बैग' भूलने के बाद रोहित ने दिखाई शानपत्ती
अभिषेक नायर ने आगे कहा, "कहानी यहां खत्म नहीं होती है. ये शातिर तब से ही थे. जब पूछा गया कि आपका किट बैग किधर है? तो कहा कि सर ट्रेन में आ रहा था तो किसी ने धक्का दिया और किट बैग गिर गया. ये स्टोरी नहीं है, सच बात है. तो इनका दिमाग तब से ही चलता है." पूरी कहानी सुनने के बाद रोहित ने कहा, "दिमाग नहीं चलता है भाई, जो हुआ था मैंने वो बताया था."
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