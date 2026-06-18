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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने रचा इतिहास, सचिन-विराट संग इस खास लिस्ट में हुए शामिल; वनडे का ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, सचिन-विराट संग इस खास लिस्ट में हुए शामिल; वनडे का ये रिकॉर्ड किया अपने नाम

Rohit Sharma Joins Elite Indian Cricketers List: रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 48 रन की पारी के दौरान एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 08:01 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए. 'हिटमैन' चाहे अर्धशतक लगाने से चूक गए लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है. रोहित ऐसे केवल पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में 14,000 रनों का आंकड़ा छू लिया है. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत केवल चार भारतीय ऐसा कर पाए थे.

रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 39 गेंद खेलकर 48 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए. दरअसल इस मैच में 10 रन बनाते ही रोहित ने लिस्ट-ए करियर में 14000 रन पूरे कर लिए थे. भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो उनसे पहले सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड ही ऐसा कर पाए थे. बताते चलें कि लिस्ट-ए फॉर्मेट में 40 या उससे ज्यादा ओवर वाले मैच आते हैं, जो एक ही दिन में खत्म हो जाएं, जिन्हें वनडे मैच भी कहा जाता है.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन (भारतीय)

लिस्ट-ए क्रिकेट यानी अपने ओवरऑल वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 551 मैचों में 21999 रन बनाए थे. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जो अब तक 347 मुकाबलों में 16447 रन बना चुके हैं. उनके बाद सौरव गांगुली का नंबर आता है, फिर राहुल द्रविड और अब रोहित शर्मा भी 14000 से ज्यादा लिस्ट-ए रन बनाने वाले भारतीयों में शामिल हो गए हैं.

  • 21999 रन - सचिन तेंदुलकर
  • 16447 रन - विराट कोहली
  • 15622 रन - सौरव गांगुली
  • 15271 रन - राहुल द्रविड
  • 14038 रन - रोहित शर्मा

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, फिर भी अधूरा रह गया कप्तान गिल का सपना; रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर थी नजर

रोहित शर्मा की फॉर्म बनी चिंता

रोहित शर्मा ने चाहे 14000 लिस्ट-ए रन पूरे कर लिए हों, लेकिन उनकी फॉर्म में गिरावट देखने को मिली है. साल 2026 में रोहित ने अब तक पांच पारियों में केवल 25 के औसत से 125 रन बनाए हैं. इस साल वनडे में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 48 रन की पारी, यह 2026 में ऐसा पहला मौका रहा जब रोहित ने किसी पारी में 30 रनों का आंकड़ा पार किया हो.

यह भी पढ़ें:

अफगानिस्तान को मिली वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी मात, बन गया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Jun 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI Rohit SHarma List A Cricket
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