मुंबई प्लेयर रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ 61 गेंदों में शतक जड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम ने 236 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने अंगकृश रघुवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. रघुवंशी 38 रन बनाकर आउट हुए.

रोहित शर्मा ने शतकीय पारी में 8 छक्के और 9 चौके जड़े. जयपुर में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित शर्मा को देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ी है.