एक्सप्लोरर
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Mumbai vs Sikkim Vijay Hazare Trophy: मुंबई प्लेयर रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ 61 गेंदों में शतक जड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम ने 236 रन बनाए थे.
मुंबई प्लेयर रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ 61 गेंदों में शतक जड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम ने 236 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने अंगकृश रघुवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. रघुवंशी 38 रन बनाकर आउट हुए.
रोहित शर्मा ने शतकीय पारी में 8 छक्के और 9 चौके जड़े. जयपुर में खेले जा रहे मुकाबले में रोहित शर्मा को देखने के लिए काफी भीड़ भी उमड़ी है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL