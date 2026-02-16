Rohit Sharma and Wasim Akram Hugs Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बीते रविवार (15 फरवरी) श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. मैच में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 61 रनों से एकतरफा जीत हासिल की. 2025 एशिया कप से चले आ रहे रीति-रिवाज को जारी रखते हुए भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन रोहित शर्मा और वसीम अकरम की मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया.

बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप के एंबेसडर हैं. हिटमैन भारत-पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचे थे. वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी मैच देखने के लिए पहुंचे थे. मैच से पहले रोहित शर्मा और वसीम अकरम की मुलाकात हुई. दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया.

गले लगने का वीडियो वायरल

जहां एक तरफ भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों बीच 'नो हैंडशेक' कॉन्ट्रेवर्सी चर्चा में है, उसी बीच रोहित शर्मा और वसीम अकरम के गले मिलने का वीडियो सामने आया. गले लगने के साथ-साथ दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए भी नजर आए. इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया.

Surya Kumar Yadav didn’t shake hands with Salman Ali Agha at the toss.



Indian players didn’t shake Hands with Pakistanis at the end of the match.



But Rohit Sharma was seen hugging Pakistani Wasim Akram.



I just hope Rohit isn’t abused and shamed for it. pic.twitter.com/qJvN1xppIi — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) February 16, 2026

मुकाबले का हाल

बात करें मुकाबले की, तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 175/7 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए ईशान किशन ने शानदार पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 77 रन स्कोर किए. इस पारी के लिए ईशान को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से भी नवाजा गया.

फिर रन चेज के लिए उतरी पाकिस्तान टीम 18 ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान ने 44 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके अलावा सभी बल्लेबाज फ्लॉप नजर आए. टीम के कुल 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके यानी 10 रन का स्कोर भी नहीं बना सके. इस दौरान भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए. इसके अलावा कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला.