2025 में कितने मैच और खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? नोट कर लीजिए सभी तारीख

Virat Kohli And Rohit Sharma Next ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हो गई है. भारत इस सीरीज में 2-1 से हार गया. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे. ये खिलाड़ी अब केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं. रोहित और विराट दोनों ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. इस साल विराट और रोहित तीन वनडे मैच और खेलने वाले हैं, जो कि वे भारत में ही खेलेंगे.

2025 में कब-कब खेलेंगे रोहित-विराट?

भारत को अब अगली वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ खेलनी है. दक्षिण अफ्रीका की टीम नवंबर महीने में भारत दौरे पर आने वाली है, जहां टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस दौरान वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर एक बार भारतीय मैदान पर उतर सकते हैं.

पहला वनडे- 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे- 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे- 6 दिसंबर, विशाखापट्टनम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार पारी

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया. रोहित ने पहले वनडे में 8 रन बनाए थे. लेकिन दूसरे वनडे में रोहित के बल्ले से 73 रनों की पारी आई. वहीं तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने तूफानी शतकीय पारी खेली. रोहित ने 13 चौके और 3 छक्के के साथ 125 गेंदों में 121 रन बनाए. रोहित को इस शानदार पारी के लिए तीसरे वनडे में 'मैन ऑफ द मैच' और पूरी सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाने के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया.

विराट कोहली शुरुआती दो वनडे में शून्य पर आउट हो गए. लेकिन तीसरे वनडे में किंग कोहली के बल्ले से रन आए. विराट ने सिडनी में तीसरे वनडे में 81 गेंदों में 74 रन बनाए. कोहली ने इस पारी में 7 चौके लगाए.

