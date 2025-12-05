गौतम गंभीर के साथ नहीं आए रोहित और विराट, तीसरे वनडे से पहले ये क्या हुआ? यहां जानें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा ODI मैच कल विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. उससे पहले भारतीय टीम का अभ्यास सत्र हुआ, जिसमें केवल 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा और केएल राहुल भी इस प्रैक्टिस सत्र का हिस्सा नहीं बने.

अभ्यास सत्र में शामिल होने वाले चार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी रहे. हेड कोच गौतम गंभीर के अलावा सपोर्ट स्टाफ के अन्य सदस्य भी सत्र में पहुंचे थे. दरअसल तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम ने कोई अभ्यास सत्र नहीं रखा था, और ये वैकल्पिक सेशन था. इसलिए चार खिलाड़ियों के अलावा विराट-रोहित समेत अन्य सभी प्लेयर्स ने आराम करने का निर्णय किया.

जायसवाल-सुंदर के लिए अहम मुकाबला

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह वनडे मैच खासतौर पर यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर के लिए अहम होगा. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल ने दोनों मैचों में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की है, लेकिन 2 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 40 रन निकले हैं. वनडे टीम में जगह के लिए दावा ठोकने के लिए उनका तीसरे मैच में चलना बहुत जरूरी है.

दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर को रांची में केएल राहुल से ऊपर नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था, लेकिन सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं दूसरे मैच में सिर्फ एक रन बनाने के बाद रनआउट हो गए. सुंदर इस सीरीज में गेंदबाजी में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं. ऐसे में उन्हें भी हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा.

भारत की ODI टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह नंबर-4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला था. वो पहले मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन दूसरे मैच में 105 रनों की शतकीय पारी खेल मौके को भुनाया है.

