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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह

रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह

सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के 92 रनों पर आउट होने पर निराशा जताई और कहा कि वो चाहते हैं कि रोहित रिटायरमेंट तक अपनी उम्र से ज्यादा वनडे शतक पूरे करें.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 04 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 92 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन शतक से महज 8 रन दूर रह गए. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रोहित आसानी से सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन उनके हाथ से दमदार शतक बनाने का मौका निकल गया. रोहित की इस पारी ने टीम को मजबूती जरूर दी, लेकिन सुनील गावस्कर को उनके शतक से चूकने की निराशा रही. उन्होंने बताया कि वो रोहित को किस खास मुकाम तक पहुंचते देखना चाहते हैं.

सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें रोहित के 92 रन पर आउट होने से इसलिए निराशा हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय बल्लेबाज इस मैच में अपना शतक पूरा करें. रोहित के नाम फिलहाल वनडे क्रिकेट में 35 शतक हैं. अगर वो तीसरे वनडे में सेंचुरी लगा देते तो उनके 36 वनडे शतक हो जाते.

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रोहित के लिए गावस्कर की खास इच्छा

गावस्कर की खास इच्छा है कि जब रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लें, तब उनके वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से ज्यादा हो. वनडे विश्व कप के बाद रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की संभावना जताई जा रही है. उस समय वो 40 साल के होंगे. ऐसे में गावस्कर चाहते हैं कि रोहित के नाम 40 से ज्यादा वनडे शतक हों.

गावस्कर ने रोहित की बल्लेबाजी के तरीके में भी बदलाव देखा है. उन्होंने कहा कि 2023 वनडे विश्व कप में रोहित शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते थे. वो पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे, भले ही जल्दी आउट होने का खतरा रहता था.

अब रोहित अपने विकेट को ज्यादा अहमियत देते हैं. लेकिन गावस्कर का मानना है कि रोहित सिर्फ 30-40 रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं. वो बड़ी पारी खेलने और शतक बनाने की क्षमता रखते हैं.

तेज शतक से टीम को मिलता है फायदा

गावस्कर ने कहा कि रोहित अगर 70-80 गेंदों में शतक बनाते हैं तो इससे टीम को भी फायदा होता है. 50 ओवर के मैच में इस तरह की तेज पारी टीम को मजबूत स्कोर बनाने में मदद करती है. साथ ही इससे रोहित को धीमी बल्लेबाजी को लेकर होने वाली आलोचना से भी राहत मिल सकती है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar Rohit SHarma
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