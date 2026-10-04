रोहित शर्मा ने बनाए 92, फिर भी उनसे खुश नहीं दिग्गज सुनील गावस्कर, जानें क्या है वजह

रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 92 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन शतक से महज 8 रन दूर रह गए. एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रोहित आसानी से सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन उनके हाथ से दमदार शतक बनाने का मौका निकल गया. रोहित की इस पारी ने टीम को मजबूती जरूर दी, लेकिन सुनील गावस्कर को उनके शतक से चूकने की निराशा रही. उन्होंने बताया कि वो रोहित को किस खास मुकाम तक पहुंचते देखना चाहते हैं.

सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें रोहित के 92 रन पर आउट होने से इसलिए निराशा हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय बल्लेबाज इस मैच में अपना शतक पूरा करें. रोहित के नाम फिलहाल वनडे क्रिकेट में 35 शतक हैं. अगर वो तीसरे वनडे में सेंचुरी लगा देते तो उनके 36 वनडे शतक हो जाते.

रोहित के लिए गावस्कर की खास इच्छा

गावस्कर की खास इच्छा है कि जब रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लें, तब उनके वनडे शतकों की संख्या उनकी उम्र से ज्यादा हो. वनडे विश्व कप के बाद रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की संभावना जताई जा रही है. उस समय वो 40 साल के होंगे. ऐसे में गावस्कर चाहते हैं कि रोहित के नाम 40 से ज्यादा वनडे शतक हों.

गावस्कर ने रोहित की बल्लेबाजी के तरीके में भी बदलाव देखा है. उन्होंने कहा कि 2023 वनडे विश्व कप में रोहित शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते थे. वो पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे, भले ही जल्दी आउट होने का खतरा रहता था.

अब रोहित अपने विकेट को ज्यादा अहमियत देते हैं. लेकिन गावस्कर का मानना है कि रोहित सिर्फ 30-40 रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं. वो बड़ी पारी खेलने और शतक बनाने की क्षमता रखते हैं.

तेज शतक से टीम को मिलता है फायदा

गावस्कर ने कहा कि रोहित अगर 70-80 गेंदों में शतक बनाते हैं तो इससे टीम को भी फायदा होता है. 50 ओवर के मैच में इस तरह की तेज पारी टीम को मजबूत स्कोर बनाने में मदद करती है. साथ ही इससे रोहित को धीमी बल्लेबाजी को लेकर होने वाली आलोचना से भी राहत मिल सकती है.

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