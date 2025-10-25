हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिडनी में ROKO चमके, रोहित का 50वां शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा; शुभमन गिल की पहली जीत

सिडनी में ROKO चमके, रोहित का 50वां शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा; शुभमन गिल की पहली जीत

IND vs AUS 3rd ODI: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है. रोहित शर्मा ने 121 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है. रोहित शर्मा ने 121 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. दूसरी ओर विराट कोहली भी 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल नाबाद लौटे. भारत ने चाहे सिडनी में खेला गया तीसरा वनडे मैच जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है. यह बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल की पहली जीत भी है.

भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए थे. कंगारू टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 236 रन ही बना पाई थी. हर्षित राणा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जो हर्षित के लिए अभी तक ODI में किसी मैच का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है.

विराट-रोहित शर्मा चमके

237 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 69 के स्कोर पर शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया था. शुभमन गिल सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए. गिल का बल्ला इस सीरीज में खामोश रहा, जो 3 पारियों में सिर्फ 43 रन बना सके. मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर आगे बढ़ाया और भारत को जीत दिलाकर ही दम लिया.

रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जो उनके ODI करियर का 33वां और इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक रहा. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप की. ये वनडे में 19वां मौका रहा, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप रही. सबसे ज्यादा 100+ रनों की पार्टनरशिप के मामले में अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली और कुमार संगाकारा-तिलकरत्ने दिलशान उनसे आगे हैं.

शुभमन गिल की पहली जीत

ऑस्ट्रेलियाई टूर से पहले शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया पहला मैच 7 विकेट से हार गई थी. एडिलेड में खेला गया दूसरा वनडे मैच करीबी रहा, लेकिन वहां भी भारत को 2 विकेट से शिकस्त मिली. बतौर कप्तान पहले दोनों मैच हारने के बाद गिल ने आखिरकार सिडनी में परचम लहराया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND Vs AUS 3rd ODI IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
Advertisement

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
Celebrities
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
लाइफस्टाइल
Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
यूटिलिटी
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget