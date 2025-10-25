सिडनी में ROKO चमके, रोहित का 50वां शतक, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रौंदा; शुभमन गिल की पहली जीत

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हरा दिया है. रोहित शर्मा ने 121 रनों की मैच विनिंग पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. दूसरी ओर विराट कोहली भी 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल नाबाद लौटे. भारत ने चाहे सिडनी में खेला गया तीसरा वनडे मैच जीत लिया हो, लेकिन सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है. यह बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल की पहली जीत भी है.

भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए थे. कंगारू टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 236 रन ही बना पाई थी. हर्षित राणा ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जो हर्षित के लिए अभी तक ODI में किसी मैच का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है.

विराट-रोहित शर्मा चमके

237 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 69 के स्कोर पर शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया था. शुभमन गिल सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हुए. गिल का बल्ला इस सीरीज में खामोश रहा, जो 3 पारियों में सिर्फ 43 रन बना सके. मगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर आगे बढ़ाया और भारत को जीत दिलाकर ही दम लिया.

रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली, जो उनके ODI करियर का 33वां और इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक रहा. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप की. ये वनडे में 19वां मौका रहा, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप रही. सबसे ज्यादा 100+ रनों की पार्टनरशिप के मामले में अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर-सौरव गांगुली और कुमार संगाकारा-तिलकरत्ने दिलशान उनसे आगे हैं.

शुभमन गिल की पहली जीत

ऑस्ट्रेलियाई टूर से पहले शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया था. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया पहला मैच 7 विकेट से हार गई थी. एडिलेड में खेला गया दूसरा वनडे मैच करीबी रहा, लेकिन वहां भी भारत को 2 विकेट से शिकस्त मिली. बतौर कप्तान पहले दोनों मैच हारने के बाद गिल ने आखिरकार सिडनी में परचम लहराया है.