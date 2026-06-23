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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल

Watch: रोहित शर्मा के सीने पर पद्मश्री का सम्मान देख गदगद हुईं वाइफ रितिका, रिएक्शन का वीडियो वायरल

Ritika Sajdeh Reaction Rohit Sharma Receive Padma Shri: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को मंगलवार को पद्मश्री का सम्मान मिला. इसपर उनकी वाइफ रितिका सजदेह का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 10:23 PM (IST)
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मंगलवार, 23 जून को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. जब आपके लाइफ पार्टनर को राष्ट्रपति से देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा हो, तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे. कुछ ऐसा ही रितिका सजदेह के साथ हुआ. जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रोहित शर्मा को पद्मसजहरी से सम्मानित कर रही थीं, तब सबकी नजरें केवल रोहित पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी रितिका सजदेह पर भी टिकी हुई थीं.

जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया, उसी क्षण कैमरा उनकी वाइफ रितिका की तरफ घूम गया. रितिका के चेहरे के भाव साफ दर्शाया रहे थे कि रोहित शर्मा को यह सम्मान मिलने से वे कितनी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. उन्होंने तालियां बजाई और रितिका का चेहरा गर्व से चमक रहा था. भला एक पत्नी के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण क्या हो सकता है कि उसके लाइफ पार्टनर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा हो.

पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को नमन किया

रोहित शर्मा काला सूट पहनकर आए थे और जब पद्मश्री के सम्मान के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने पास बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी हाथ जोड़कर नमन किया.

बता दें कि रितिका सजदेह पेशे से एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं और अब अपने हसबैंड यानी रोहित शर्मा की स्पोर्ट्स मैनेजर हैं. दोनों ने दिसंबर 2015 में एक-दूसरे से शादी रचाई थी, उसके बाद से ही रितिका, रोहित शर्मा की ऑफ-फील्ड गतिविधियों को मैनेज कर रही हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:23 PM (IST)
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