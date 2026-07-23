भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार वजह कोई क्रिकेट मैच या पारिवारिक तस्वीर नहीं, बल्कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी है. रितिका ने हाल ही में एक वायरल रील अपनी स्टोरी पर साझा की, जिसमें दिल्ली में चल रहे CJP प्रोटेस्ट के दौरान एक 9 वर्षीय बच्चा रिपोर्टर से बातचीत करता दिखाई देता है. रितिका ने इस वीडियो के साथ कोई लंबा संदेश नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ एक इमोशनल इमोजी शेयर किया. इसके बाद उनकी यह स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी.

बच्चे ने भगत सिंह से प्रेरणा लेने की कही बात

वीडियो में एक महिला रिपोर्टर बच्चे से सवाल करती है कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करे तो क्या होगा. इस पर बच्चा बिना झिझक जवाब देता है, 'आने दो, मारने दो, मैं देश के लिए आया हूं.' इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि इतनी कम उम्र में उसके भीतर इतनी देशभक्ति कैसे आई, तो वह कहता है कि वह भगत सिंह जैसा बनना चाहता है. वीडियो पर अंग्रेजी में लिखा है, “Not scared of lathis, inspired by Bhagat Singh: 9 y/o protester.” यानी बच्चा लाठियों से नहीं डरता और भगत सिंह से प्रेरित है. यही हिस्सा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है.

रितिका की स्टोरी के अलग-अलग निकाले जा रहे मायने

रितिका सजदेह ने इस वीडियो पर किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं की. उन्होंने सिर्फ एक भावुक इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. हालांकि, सोशल मीडिया पर यूजर्स इस स्टोरी को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि रितिका ने इस पोस्ट के जरिए CJP प्रोटेस्ट के प्रति समर्थन जताया है. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि उनकी प्रतिक्रिया केवल बच्चे के जज्बे और भगत सिंह के प्रति उसके सम्मान से जुड़ी हो सकती है. चूंकि रितिका ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, इसलिए उनके इरादे को लेकर केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं.

पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं रितिका सजदेह

रितिका सजदेह अक्सर क्रिकेट मैचों के दौरान अपनी मौजूदगी और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की वजह से चर्चा में रहती हैं. रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के दौरान उनका उंगलियां क्रॉस करके बैठना कई बार कैमरे में कैद हो चुका है.

यह भी पढ़ें- IND VS ZIM: 'वैभव सूर्यवंशी पर विरोधी टीमें निशाना साधेगी मगर...', मनिंदर सिंह का बड़ा बयान

हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के शानदार शतक के बाद रितिका का भावुक होकर रोने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. उस मैच में रोहित ने 110 गेंदों में 138 रनों की यादगार पारी खेली थी. अब उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी फिर चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर इस पर बहस जारी है.

यह भी पढ़ें- छात्र आंदोलन पर आई युवराज सिंह की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सरकार और छात्रों को जानना चाहिए